Россияне 10 лет загружали Крым оружием, – Бариев оценил удары по этим объектам

Оккупанты все беспокойнее чувствуют себя в Крыму. Ночь на 12 июня снова была громкой: в разных городах полуострова раздавались взрывы, работала вражеская ПВО, а на утро стало известно об уничтожении двух радаров комплексов С-300 и С-400.

Член Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев рассказал 24 Каналу, что после оккупации Крыма россияне начали активно использовать все военные объекты, которые там были. К тому же завозили на полуостров свои оружие и технику.

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Украина уничтожает ПВО россиян

"В течение 10 лет оккупации Крыма россияне полностью загружали его оружием. В первую очередь загружали все военные объекты, которые остались еще со времен Советского Союза. Также активно использовали объекты, которые когда-то принадлежали Вооруженным Силам Украины", – рассказал Эскендер Бариев.

Оккупанты даже отремонтировали все то, что когда-то не применяло наше государство. Завезли радиолокационные станции, системы ПВО для того, чтобы охранять свои стратегические объекты, прежде всего Крымский мост, Севастополь, аэродромы, где стоят их самолеты и вертолеты.

Учитывая последние атаки, которые происходили в районе Севастополя, Евпатории, Саках, Джанкое, можем говорить, что украинские Вооруженные Силы начали атаковать российскую систему безопасности воздуха,

– отметил Эскендер Бариев.

Хотя оккупанты постоянно рассказывают, что их ПВО якобы очень мощная и успокаивают людей, но вполне очевидно, что это не так. А для того, чтобы полностью уничтожить военные объекты, надо сначала уничтожить вражескую систему ПВО и радиолокационные системы.

Россияне перебрасывают военную технику

Судя по последним взрывам на полуострове мы понимаем, что оккупанты постоянно пытаются менять место дислокации РЛС и систем ПВО. Так делают даже несмотря на то, что эти средства должны стоять возле стратегических объектов.

К тому же в Крыму часто вспыхивают пожары. Оккупанты объясняют все жарой, но интересно, что горит именно в тех местах, где они могли располагать свои системы ПВО.

Аналитики и наблюдатели предоставляют информацию, что Россия перебрасывает технику в сторону Евпатории, Севастополя, в Сакский район. Это свидетельствует о том, что россияне действительно понимают, насколько мощно работает украинская разведка. Их системы ПВО не могут вовремя отреагировать на атаки современным оружием,

– подчеркнул Бариев.

Пропагандистские СМИ в Крыму пытаются подавать информацию очень спокойно. Они убеждают, что это якобы не поражение, а работа ПВО, или проведение учений на военных объектах. Пропагандисты хотят показать, что в Крыму безопасно и стоит готовиться к туристическому сезону.

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