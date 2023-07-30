Дроны снова в Крыму: летчик-инструктор раскрыл слабые места ПВО окупантов
Россияне жаловались на атаку дронов в Крыму 30 июля. Противовоздушная оборона врага на оккупированном полуострове могла сбить лишь часть дронов, ведь имеет ограниченный потенциал действия.
Об этом 24 Каналу сказал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, лётчик-инструктор Роман Свитан. Он подчеркнул, что российская ПВО в Крыму может вести одновременно 10 – 15 целей.
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"Они используют либо "Панцири", отслеживающие дроны, либо С-400, большие системы, которые не видят беспилотников по нескольким причинам. Во-первых, маленькая ЭПР – эффективная площадь рассеивания, во-вторых – низкая скорость, которую не фиксируют их радары", – подчеркнул военный эксперт.
В случае с С-400 есть много способов, как можно обходить эти системы, а вот "Панцири" оптимально проходить, перенасыщая коэффициент целей, которые может сопровождать враг.
Система ПВО россиян в Крыму может сбить десять дронов во время атаки: смотрите видео
Тактика воздушных атак
Обычно во время воздушной атаки две трети беспилотников оттягивают на себя удары, остальные попадают в цель и уничтожают объекты врага.
"Традиционно волна состоит из 30 БПЛА, – это оптимальное количество. Десять из них попадают, при этом одного беспилотника хватает, чтобы взорвать склад боеприпасов, который затем детонирует и уничтожает все вокруг", – объяснил Роман Свитан.
Оккупированный Крым: последние события
- Российские пропагандисты сообщили, что ночью 30 июля якобы была совершена атака 25 беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории полуострова Крым.
- 28 июля в Казачьей Бухте в Крыму свидетели слышали два взрыва и звуки детонации боеприпасов. В ГУР также опубликовали видео диверсии: на кадрах слышны звуки взрывов, а также неизвестные обсуждают действия. Они также отметили, что в результате диверсии, вероятно, есть пострадавшие.
- Руководитель ГУР Кирилл Буданов дал обнадеживающий прогноз касательно того, когда ВСУ могут зайти в Крым. На вопрос, когда украинские войска войдут в Крым, Кирилл Буданов коротко сказал: "Скоро".