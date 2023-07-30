Дроны снова в Крыму: летчик-инструктор раскрыл слабые места ПВО окупантов

Россияне жаловались на атаку дронов в Крыму 30 июля. Противовоздушная оборона врага на оккупированном полуострове могла сбить лишь часть дронов, ведь имеет ограниченный потенциал действия.

Об этом 24 Каналу сказал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, лётчик-инструктор Роман Свитан. Он подчеркнул, что российская ПВО в Крыму может вести одновременно 10 – 15 целей.

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"Они используют либо "Панцири", отслеживающие дроны, либо С-400, большие системы, которые не видят беспилотников по нескольким причинам. Во-первых, маленькая ЭПР – эффективная площадь рассеивания, во-вторых – низкая скорость, которую не фиксируют их радары", – подчеркнул военный эксперт.

В случае с С-400 есть много способов, как можно обходить эти системы, а вот "Панцири" оптимально проходить, перенасыщая коэффициент целей, которые может сопровождать враг.

Система ПВО россиян в Крыму может сбить десять дронов во время атаки: смотрите видео

Тактика воздушных атак

Обычно во время воздушной атаки две трети беспилотников оттягивают на себя удары, остальные попадают в цель и уничтожают объекты врага.

"Традиционно волна состоит из 30 БПЛА, – это оптимальное количество. Десять из них попадают, при этом одного беспилотника хватает, чтобы взорвать склад боеприпасов, который затем детонирует и уничтожает все вокруг", – объяснил Роман Свитан.

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