Про це 24 Каналу сказав військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан. Він наголосив, що російська ППО у Криму може вести одночасно 10 – 15 цілей.
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"Вони використовують або "Панцирі", які відстежують дрони, або С-400, великі системи, які не бачать безпілотників з декількох причин. По-перше, маленька ЕПР – ефективна площа розсіювання, по-друге – низька швидкість, яку не фіксують радари", – наголосив військовий експерт.
У випадку із С-400, є багато способів, як можна обходити ці системи, а от "Панцирі" оптимально проходити, перенасичуючи коефіцієнт цілей, які може супроводжувати ворог.
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Тактика повітряних атак
Зазвичай під час повітряної атаки дві третини безпілотників відтягують на себе удари, а решта влучають у ціль і знищують об'єкти ворога.
"Традиційно хвиля складається з 30 БпЛА, – це оптимальна кількість. Десять з них влучають, при цьому одного безпілотника вистачає, щоб підірвати склад боєприпасів, який потім детонує і знищує все навколо", – пояснив Роман Світан.
Окупований Крим: останні події
- Російські пропагандисти повідомили, що вночі 30 липня нібито було здійснено атаку 25 безпілотними літальними апаратами по об'єктах на території півострова Крим.
- 28 липня у Козачій Бухті у Криму свідки чули два вибухи та звуки детонації боєприпасів. У ГУР також опублікували відео диверсії: на кадрах чути звуки вибухів, а також, як невідомі обговорюють дії. Вони також зауважили, що унаслідок диверсії, ймовірно, є потерпілі.
- Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов дав обнадійливий прогноз щодо того, коли ЗСУ можуть зайти у Крим. Відповідаючи на запитання, коли українські війська увійдуть в Крим, Кирило Буданов коротко і чітко сказав: "Скоро".