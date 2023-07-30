Про це 24 Каналу сказав військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан. Він наголосив, що російська ППО у Криму може вести одночасно 10 – 15 цілей.

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"Вони використовують або "Панцирі", які відстежують дрони, або С-400, великі системи, які не бачать безпілотників з декількох причин. По-перше, маленька ЕПР – ефективна площа розсіювання, по-друге – низька швидкість, яку не фіксують радари", – наголосив військовий експерт.

У випадку із С-400, є багато способів, як можна обходити ці системи, а от "Панцирі" оптимально проходити, перенасичуючи коефіцієнт цілей, які може супроводжувати ворог.

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Тактика повітряних атак

Зазвичай під час повітряної атаки дві третини безпілотників відтягують на себе удари, а решта влучають у ціль і знищують об'єкти ворога.

"Традиційно хвиля складається з 30 БпЛА, – це оптимальна кількість. Десять з них влучають, при цьому одного безпілотника вистачає, щоб підірвати склад боєприпасів, який потім детонує і знищує все навколо", – пояснив Роман Світан.

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