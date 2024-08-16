Ночью Крым обильно покрыл "хлопок": взрывы слышали в Севастополе, Керчи и других городах

Временно оккупированный Россией Крым ночью 16 августа подвергся воздушной атаке. Об этом свидетельствуют многочисленные сообщения местных сообществ и российской так называемой "власти".

Тем или иным способом громко было в Севастополе, Симферополе, Феодосии, Керчи и на других локациях, как узнал 24 Канал. Ярче всего было в районе паромной переправы возле Крымского моста (который все еще ждет своего уничтожения, о чем недавно намекал Кирилл Буданов).

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Ночной "хлопок" в Крыму: где взрывалось и что горело

Ночью 16 августа примерно в 2 часа стало известно, что в Севастополе "отражают налет украинских беспилотников" – по меньшей мере, именно так написали в оккупационной администрации. Там заявили об успешной, конечно же, работе ПВО. Мол, сбить удалось 3 дрона над акваторией, гражданские объекты не пострадали.

Далее от крымских телеграм-сообществ, в частности от "Крымского ветра", кучно продолжила поступать информация по другим городам. Из Феодосии – о стрельбе в море. Из Керчи – что перекрыли Крымский мост, в районе горы Митридат – пожар, а над паромной переправой виден дым. Громко было также в Черноморском и Симферополе.

Звуки взрывов и стрельба в Севастополе: смотрите видео "Крымского ветра"

Громко в Феодосии: смотрите видео "Крымского ветра"

Пока мы не знаем подробностей о последствиях обильного "хлопка", что цвел ночью во временно оккупированном Крыму. Больше будем знать, когда поступят отчеты о работе Вооруженных Сил Украины и спутниковые снимки пораженных территорий.

К слову, 9 августа, буквально неделю назад, в Крыму также раздавались взрывы во многих городах – в том же Черноморском, Севастополе и других. Местные слышали стрельбу, взрывы, видели дым в разных районах, а российские пропагандисты традиционно заявляли о якобы сбитых ракетах и дронах.

В целом в августе 2024 года Крым оставался в центре внимания из-за серии взрывов и водных и воздушных атак, ставших следствием активизации боевых действий почти по всем фронтам войны против агрессора. Инфраструктурные объекты, обслуживающие армию оккупантов, и их военные базы были под прицелом. Оккупационная администрация делает вид, что контролирует ситуацию, но напряжение в регионе остается высоким.