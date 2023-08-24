Война скоро перейдет в Крым: не стоит недооценивать темпы контрнаступления

Украина уже систематически работает, чтобы в будущем освободить Крым. Уже не за горами тот момент, когда оккупанты будут бежать с полуострова.

Об этом 24 Каналу рассказал израильский журналист Цви Зильбер, отметив, что украинское контрнаступление продолжается. Военные постепенно освобождают оккупированные территории.

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Война придет к оккупантам в Крыму

Как подчеркнул Зильбер, многие из его окружения немного "скисли" из-за не столь быстрых темпов украинского контрнаступления, как они ожидали. Но сейчас совершенно некстати делать такие выводы. Трудная работа продолжается – украинские военные постепенно освобождают новые территории.

Даже советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан, которого некоторые считают близким к идее переговоров Украины и России, заявлял, что война в Украине не зашла в тупик. А Вооруженные Силы методически освобождают новые территории.

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Поэтому освобождение Крыма обязательно будет. Важно, что международные партнеры не давали ограничений на использование западного оружия на полуострове.

Я думаю, что война переместится в Крым очень быстро. Можно считать, что война уже там, учитывая различные взрывы и взрывы. То, как россияне бежали после подрывов Керченского моста, очень характерно свидетельствует, что Крым – это вопрос времени. Россиянам уже нужно собирать чемоданы,

– заметил Зильбер.

Конечно, освобождение Крыма будет колоссальным ударом по режиму Владимира Путина. Ведь этот полуостров – так называемая "жемчужина" его короны.

Взрывы во временно оккупированном Крыму: коротко