В Курске – громкая ночь: оккупанты жалуются на взрывы и неизвестные БПЛА в небе

В Курске ночь на 17 апреля была очень неспокойной. Местные жители жаловались на взрывы, а также говорили, что видели какие-то неизвестные беспилотники в небе.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Что происходило в Курске ночью

После полуночи 17 апреля жители Курска начали жаловаться на громкие звуки. Один из них даже зафиксировала камера видеонаблюдения, расположенная на одной из улиц города.

В Курске было неспокойно: смотрите видео

Впоследствии пропагандисты начали жаловаться, что, мол, в небе над Курском "зафиксированы беспилотники". Через несколько минут в городе услышали новый взрыв, а также увидели вспышку. По предварительным данным, по БПЛА якобы работала российская печально известная ПВО.

Мощный взрыв в Курске 17 апреля: смотрите видео

Далее местные жители писали, что громко было в Обоянском и Медвенском районах Курска. Более того, некоторые даже умудрились снять видео, как в небо стреляют из автоматов, пытаясь сбить эти БПЛА.

В Курске работает ПВО: смотрите видео (18+)

Кроме Курска, также неспокойно было и в Белгородской области России. Местные власти предупреждали граждан, что по всей территории региона также "опасность атаки беспилотниками". Сейчас последствия громкой ночи у оккупантов – неизвестны.

К слову, в Курске уже не первая неспокойная ночь за последние дни. Российский город также находился под массированной атакой беспилотников в ночь на 15 апреля, тогда там прозвучало около 30 взрывов.