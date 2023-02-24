В Курской области – "хлопок": сообщают о "существенных" разрушениях

Россияне продолжают сами себя обстреливать и обвиняют в этом Украину. Так, оккупанты уже жалуются на серьезный обстрел поселка Попово-Лежачи в Глушковском районе.

По данным местных властей, зафиксировали 12 прилетов. Причем уже жалуются на то, что последствия обстрела "существенные", передает 24 Канал.

Читайте также Год полномасштабной войны в цифрах: потери врага, воздушные тревоги, помощь партнеров

Россияне снова остаются без света

Следовательно, по словам губернатора Курской области Романа Старовойта, обстреливали населенный пункт якобы из Украины. Речь идет о деревне Попово-Лежачи, что в Глушковском районе. Он убеждает в своем телеграме, что никто не пострадал.

В то же время, пожаловался на существенные разрушения. Например, осколки побили 9 домовладений. Известно о частичном обрушении, разбитых окнах, а также сломанных ограждениях. Один дом вообще загорелся в результате прилета. Пламя пожарные укротили. Также известно о выбитых стеклах в местном сельском совете.

Последствия "хлопка" в Курской области / Фото с телеграма Старовойта

Чтобы как-то успокоить местное население, Старовойт пообещал обход по всем домам, чтобы выяснить масштабы. Также отметил, что всем пострадавшим от прилетов окажут помощь.

Как бы там ни было, но населенный пункт в очередной раз остался без энергоснабжения. Над его восстановлением трудятся ремонтные бригады.

И пока в Курской области что-нибудь прилетает, в Ленинградской уже разносят подарки родным погибших во время так называемой "спецоперации". Пафосные белые "Лады" очень быстро закончились, поэтому в ход пошло гораздо более скромное поощрение.

За "двухсотого" теперь пенка для бритья

Итак, 23 февраля, в тот самый день, семьям уничтоженных российских военных решили сделать подарки. Их вручали в Тихвинском районе Ленинградской области.

Родные "мобиков", которые пополнили статистику потерь, получили подарочные наборы. Речь идет о пенке для бритья и шампуне. Заметим, что в других регионах вручают пельмени, торты или даже мороженую рыбу.

Сегодня представители органов местного самоуправления поздравили родственников тихвинцев, погибших на "СВО",

– сообщили на официальной странице администрации Тихвинского района.

Между прочим заметим, что по состоянию на 24 февраля удалось уничтожить уже 146 820 российских захватчиков. А за минувшие сутки ряды "двухсотых" пополнили 970 бойцов.