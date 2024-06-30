"Взрывная" ночь в Курской области: россияне жалуются на атаку дронов

Неспокойной выдалась для россиян ночь на 30 июня. Под атаку дронов попал российский Курск.

В Курске об опасности атаки БпЛА сообщили около полуночи. Об этом сообщают российские СМИ, передает 24 Канал.

Смотрите также Британская разведка назвала последствия успешных ударов по российским авиабазам

Что известно об атаке на Курскую область

В ночь на 30 июня начала появляться информация, что в Курской области сообщили о повышенном уровне готовности сил и средств противовоздушной обороны в связи с возможной атакой беспилотных летательных аппаратов.

Звук пролета дрона в Курской области: смотрите видео

По сообщениям местных жителей, в нескольких районах области слышны громкие звуки. В частности, жители Обоянского района сообщают о сильных звуках, которые раздаются над регионом.

Подобные сообщения поступают также из Курчатова, Курского и Солнцевского районов.

Сейчас местные власти и Минобороны России не предоставляли никаких комментариев относительно этой атаки дронов.

К слову, 28 июня дроны атаковали Брянскую область. В результате ударов был поврежден один из крупнейших в России производителей микроэлектроники – завод "Кремний Эл", а также воинскую часть в городе Карачев.