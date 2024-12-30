В Льгове в Курской области прилетело по скоплению российских военных: там были сильные взрывы

В Льгове в Курской области России вечером 30 декабря прогремели взрывы. Впоследствии стало известно о прилете по месту скопления российских военных.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко. До этого информация о взрывах появилась в российских СМИ.

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Что известно о взрывах под Льговом

Около 21 часа российские паблики опубликовали сообщение о громких взрывах в Льгове в Курской области. На видео можно увидеть, что на месте прилета образовалось огненное облако и поднялся столб дыма.

Во Льгове было громко вечером 30 декабря: смотрите видео

Исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн подтвердил взрывы в Льгове и сказал, что "информации о пострадавших и значительных разрушениях на данный момент не поступало".

Россиянин также написал, что на месте работают аварийные и коммунальные службы, а сам он "держит ситуацию под контролем".

Взрывы во Льгове в Курской области: смотрите видео

В то же время руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО, лейтенант Андрей Коваленко лаконично написал в своем телеграм-канале, что в Льгове в Курской области "несколько прилетело по скоплению российских военных".

Пока точно неизвестно, какие именно последствия были в месте скопления российских военных в Курской области.

К слову, недавно ВСУ нанесли удар по командному пункту 810-й отдельной бригады морской пехоты врага в Льгове в Курской области. В результате этого, вероятно, погиб заместитель командира бригады и 17 военных.