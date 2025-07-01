Российская Липецкая область подверглась атаке дронов ночью 3 июля. Местные жители жаловались на десятки взрывов возле промышленной зоны и аэропорта.

Об этом они писали в своей социальных сетях. 24 Канал собрал, что известно на данный момент.

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Атака БпЛА на Липецк 3 июля: что известно

В ночь на 3 июля 2025 года город Липецк, что в России, подвергся атаке беспилотников. Местные жители в социальных сетях сообщили о многочисленных взрывах и звуки пролетания дронов в небе над городом.

Предварительно, атака БпЛА была направлена на объекты в промышленной зоне, в частности – на местный аэродром. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов по состоянию на момент публикации еще не подтвердил факт атаки.

Впрочем, местные слышали, как пишут российские сообщества в телеграмме, по меньшей мере 20 взрывов. Также они публикуют видео с мест событий, которые подтверждают их слова.

"Я еще таких приколов не видел", – говорит местный: видео из Липецка (18+, осторожно, слышна ругань)

Взрывы над Липецком: смотрите видео очевидцев (18+, осторожно, слышна ругань)

Пока нет информации о последствиях атаки.

Также известно, что в небе над Воронежем видели яркие вспышки. Там раздавались взрывы, а ПВО пыталось сбить дроны. В результате "падения обломков" повреждена крыша частного дома.