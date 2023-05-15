Если бы в Луганск прилетели Storm Shadow, от здания ничего бы не осталось, – военный эксперт

Во временно оккупированном Луганске 15 мая произошли два взрыва. Это могут быть удары дронами, ведь беспилотники, которые есть у Украины, могут долетать почти до Москвы.

Такое мнение в эфире 24 Канала выразил военный эксперт Сергей Грабский. По его словам, если бы ВСУ ударили ракетами Storm Shadow, то разрушения были бы больше.

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"Мы не можем исключить вероятность, что мы провели тестовые испытания таких ракет. Но если бы туда прилетели Storm Shadow, то от этого дома мало что осталось бы", – заметил он.

Дроны могут долетать почти до Москвы

Грабский подчеркнул, что благодаря упорной работе Украине удалось создать беспилотники, которые могут наносить удары на такое расстояние. Удары по объектам России в тылу разрушают как логистические возможности врага, так и обеспечение личным составом.

Мы уже знаем, что наши дроны долетали почти до Москвы. Поэтому мы не можем исключить, что подобные дроны были использованы и здесь. Это видно и по характеру разрушений,

– отметил собеседник.

Военный эксперт добавил, что не стоит забывать о моральном аспекте. Взрывы влияют на оккупантов и создают условия для наступления ВСУ.

"Таким образом мы наблюдаем, что будет дальше. У меня нет никаких сомнений, что такие удары будут усиливаться не только по Луганску. Это один из этапов подготовки к наступательной операции", – сказал Грабский.

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