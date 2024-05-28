Оккупанты начали упрекать свои СМИ из-за атаки на авиационный завод в Луганске

Взрывы не дают спокойно спать россиянам на оккупированных территориях Украины. В частности, было громко в районе авиационных объектов Луганска. До этого захватчики отчитывались, что запускают работу на соответствующем предприятии.

Еще вечером 27 мая вражеские телеграм-паблики писали, что ночь была тревожной для оккупированного Луганска. Об этом информирует 24 Канал, рассказывая, что же произошло на этих территориях и почему оккупанты начали обвинять собственные СМИ из-за атаки.

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Взрывы в оккупированном Луганске

Вражеские информационные ресурсы сначала утверждали, что украинская армия применила ракеты типа ATACMS для нанесения ударов. Попадание якобы фиксировали еще поздно вечером 27 мая.

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Впоследствии появилась информация, что ВСУ якобы нанесли ракетный удар кассетными боеприпасами. Соответствующее сообщение распространил так называемый глава квазиреспублики на оккупированной Луганщине Леонид Пасечник.

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Очевидно, был поражен именно корпус Луганского высшего военного авиационного училища штурманов. До начала российской агрессии в 2014 году, когда Луганщина была под контролем Украины, соответствующее учебное заведение было закрыто. Собственно, в 1997 году.

Кроме того, рядом расположен авиационный ремонтный завод. Председатель Луганской ОВА Артем Лысогор подтверждал, что было повреждено училище и соответствующее предприятие. По его словам, потери врага могут быть существенными.

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За несколько месяцев до этого, в марте 2024 года, вражеские телеграм-каналы распространяли информацию, что в течение ближайших месяцев Луганский авиационный ремонтный завод возобновит ремонт вертолетных двигателей.

Теперь оккупанты говорят, что, мол, зря информационные ресурсы акцентировали на соответствующей информации. Это, по мнению захватчиков, в конце концов привело к тому, что объект оказался под прицелом.

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