Атака "Шахедами" на Львов и Киев, ракеты – на Запорожье: хронология 482 дня войны

Этой ночью российские военные в очередной раз атаковали Украину "Шахедами" и ракетами. В ряде областей прогремели взрывы.

В Украине уже 482 сутки полномасштабной войны. О новых военных преступлениях россиян и борьбе украинцев против агрессора рассказывает 24 Канал.

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08:27 В Воздушных силах сообщили, что ночью оккупанты ударили "Шахедами" по военным и инфраструктурным объектам Украины. Пуски совершались из Брянской области и восточного побережья Азовского моря. Всего применили 35 ударных дронов. Воздушные силы уничтожили 30, еще два "Шахеда" сбили подразделения Сухопутных войск. В частности, более 20 БПЛА "приземлили" в Киевской области.

Также ночью оккупанты нанесли удар по Запорожью баллистикой "Искандер-М" /С-300.

В Генштабе ВСУ сообщили, что на Мелитопольском и Бердянском направлениях продолжается украинское наступление. За прошедшие сутки наши воины имели частичный успех. Они закрепляются на достигнутых рубежах. Враг сосредотачивает усилия на ведении обороны и недопущении продвижения украинских войск.Силы обороны уничтожили еще 1010 оккупантов. Потери врага уже превысили 221 тысячу.

Потери России / Инфографика Генштаба ВСУ

Виталий Ким сообщил, что ночью в Николаевской области сбили три "Шахеда".Россия планирует на постоянной основе разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси. Однако это развертывание чрезвычайно маловероятно повлияет на поле боя в Украине, отметили аналитики ISW.Анна Маляр подчеркнула, что вбросы российских пропагандистов о якобы "грязной бомбе" – это очередной шантаж. Оккупанты в очередной раз пытаются посеять панику.

07:16 Андрей Садовый сообщил, что этой ночью дроны атаковали Львов и область. Есть попадание в объект критической инфраструктуры. ГСЧС и коммунальщики работают на месте. Жертв нет.

Из-за обстрелов трамвайные маршруты 3 и 9 были сокращены до Академии искусств, а №4 едет через улицу Городоцкую. Также на эти маршруты выпустили на несколько трамваев меньше, чтобы не увеличивать трафик.