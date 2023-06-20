Атака "Шахедами" на Львов и Киев, ракеты – на Запорожье: хронология 482 дня войны
Этой ночью российские военные в очередной раз атаковали Украину "Шахедами" и ракетами. В ряде областей прогремели взрывы.
В Украине уже 482 сутки полномасштабной войны. О новых военных преступлениях россиян и борьбе украинцев против агрессора рассказывает 24 Канал.
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08:27 В Воздушных силах сообщили, что ночью оккупанты ударили "Шахедами" по военным и инфраструктурным объектам Украины. Пуски совершались из Брянской области и восточного побережья Азовского моря. Всего применили 35 ударных дронов. Воздушные силы уничтожили 30, еще два "Шахеда" сбили подразделения Сухопутных войск. В частности, более 20 БПЛА "приземлили" в Киевской области.
Также ночью оккупанты нанесли удар по Запорожью баллистикой "Искандер-М" /С-300.08:11 В Генштабе ВСУ сообщили, что на Мелитопольском и Бердянском направлениях продолжается украинское наступление. За прошедшие сутки наши воины имели частичный успех. Они закрепляются на достигнутых рубежах. Враг сосредотачивает усилия на ведении обороны и недопущении продвижения украинских войск.07:56 Силы обороны уничтожили еще 1010 оккупантов. Потери врага уже превысили 221 тысячу.
07:16 Андрей Садовый сообщил, что этой ночью дроны атаковали Львов и область. Есть попадание в объект критической инфраструктуры. ГСЧС и коммунальщики работают на месте. Жертв нет.
Из-за обстрелов трамвайные маршруты 3 и 9 были сокращены до Академии искусств, а №4 едет через улицу Городоцкую. Также на эти маршруты выпустили на несколько трамваев меньше, чтобы не увеличивать трафик.06:37 В Верховной Раде 16 июня зарегистрировали проект постановления о признании Беларуси страной-агрессором. Также призывают разорвать с ней дипломатические отношения.06:35 В Генштабе ВСУ сообщили, что ночью российские террористы нанесли очередной массированный ракетно-авиационный удар по Украине. Предварительно 28 "Шахедов" из 30 запущенных врагом уничтожили. По Запорожью и его окрестностям оккупанты ударили 7 ракетами С-300.06:31 В КГВА сообщили, что вокруг Киева ПВО уничтожило около 20 "Шахедов".06:02 Во Львовской области отбой тревоги. Максим Козицкий отметил, что, по предварительным данным, во Львове есть попадание в объект критической инфраструктуры. Люди не пострадали. Был пожар. На месте работают все службы.04:47 Во Львове и области прогремели несколько взрывов. Информацию об этом подтвердил городской глава Андрей Садовый. Он призвал оставаться в укрытии или хотя бы в коридоре.04:12 Об угрозе применения врагом дронов предупредил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.04:01 В сети сообщают о взрывах в Хмельницкой области.04:00 Глава ОВА Малашко сообщил, что Запорожье и пригород всколыхнула очередная массированная атака россиян. Мишенями врага стали коммуникации, имущество и техника сельскохозяйственного и фермерского хозяйства, а также популярное место отдыха. К счастью, информация о пострадавших людях не поступала.03:44 В КГВА сообщили, что в столице работает ПВО.02:55 Руководитель ОП Андрей Ермак обратился к украинцам: "Тревогу не игнорируйте и не снимайте работу ПВО".01:02 Журналисты сообщают, что в Запорожье раздались взрывы. В ряде областей воздушная тревога.00:35 Виталий Ким сообщил, что над востоком Николаевской области фиксируют "мопеды", следующие на северо-запад региона.02:53 Венгрия заявила, что освободила украинских пленных после сотрудничества с РПЦ.00:29 Накануне президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что система ПВО SAMP/T уже развернута и работает в Украине.00:15 Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что нашим защитникам сложно продвигаться, ведь враг бросил все силы, чтобы остановить наступление. На Купянском и Лиманском направлении украинские военные в очень упорной обороне. Оккупантам не удалось захватить ни одного метра земли там.00:02 В Воздушных силах предупредили о ракетной опасности. Есть вероятность применения врагом ударных беспилотников.00:01 В Николаевской области объявили воздушную тревогу. Позже карта Украины продолжила "краснеть".