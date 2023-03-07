Лукашенко привиделось задержание "украинского террориста" из-за "хлопка" в Мачулищах
26 февраля в Мачулищах раздались несколько взрывов. Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко уже обвинил в диверсии СБУ и руководство американского ЦРУ.
Так, Лукашенко запел о задержании в Беларуси террориста украинских спецслужб и его пособников, которые якобы причастны к попытке диверсии в отношении самолета А-50 на аэродроме Мачулищи. Об этом сообщают пропагандистские СМИ, информирует 24 Канал.
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Лукашенко обвинил в диверсии в Мачулищах СБУ и руководство американского ЦРУ
Служба безопасности Украины, руководство ЦРУ или со стороны, или за спиной разрабатывают операцию против Беларуси,
– заныл президент Беларуси.
Ему привиделось, что был специально подготовлен террорист, который является россиянином и имеет два паспорта – украинский и российский.
"Родился в Кривом Роге, жил в Крыму. Родственники в Австрии некоторые, некоторые остались в Киеве. Он был завербован спецслужбой Украины в 2014 году. Айтишник или хорошо разбирается в IT-технологиях. Готовился для совершения террористических актов", – заврался Лукашенко.
По словам усатого диктатора, во время подготовки "теракта" якобы использовались "высшие технологии".
Это было действительно что-то невероятное. Были задействованы самые высокие технологии. Он (террорист – 24 Канал) был обучен всему этому не за месяц. После подготовки его маршрутили на нашу территорию,
– добавил Лукашенко.
Лукашенко привиделся "маленький беспилотник"
Также президент Беларуси заявил, что не хочет "подробно говорить, как передавались орудия преступления" – то есть "беспилотники".
"Выбрали маленький беспилотник. Потому что, если бы они использовали большой, то системы нашей слежки, конечно, его бы отследили", – считает Лукашенко.
Он думает, что пользоваться этими "беспилотниками" научили человека в Украине. Однако Лукашенко не прибег к подробностям и заявил, что "расскажет об этом позже". Наверное, еще не додумал концовку к своей лжи.
Что ж, похоже, что у усатого друга Путина "подгорает" из-за этой ситуации в Мачулищах. На него продолжает влиять российский диктатор и поэтому не факт, что выдумки об "украинском террористе" – это именно выдумки Лукашенко.
"Хлопок" в Мачулищах: что известно
- 26 февраля в районе военного аэродрома 50-й смешанной базы Военно-воздушных сил Беларуси в Мачулищах раздались несколько взрывов.
- Белорусские партизаны сообщили, что они атаковали с помощью дрона российский военный самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛС) А-50, который наводит истребители по территории Украины.
- Позже белорусские партизаны показали полное видео с беспилотников, пробравшихся в российский самолет А-50 в Мачулищах.
- В результате этого на востоке Минска сейчас наблюдается "сильная электромагнитная интерференция сигналов GPS/GLONASS". То есть в районе столицы Беларуси начались препятствия в работе навигационных систем.