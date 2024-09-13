Возможное попадание в склад врага: в Мариуполе и Луганске ночью раздавались взрывы

На временно оккупированных территориях Украины, в Мариуполе и Луганске, ночью 13 сентября было громко. Утром стало известно о последствиях попаданий.

Советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко рассказал о ночных взрывах. По его словам, россияне решили не сообщать о соответствующих атаках в своей сводке.

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Взрывы на оккупированных территориях и их последствия

Как отметил Андрющенко, в районе Мариуполя фиксируют прямое попадание по складу с боекомплектами и ракетами для систем ПВО. Речь идет о хуторе Глубокое. Это логистический треугольник Мелекино – Портовское – Рыбацкое.

Где расположен хутор Глубокое, в районе которого раздавались взрывы: смотрите на карте от Google maps

Детонация продолжалась до 05:20. Предварительно, возможно поражение дежурного расчета ПВО, детали устанавливаем. Сейчас рассматривается вопрос эвакуации села Портовское. Все перекрыто военными.

В то же время, по словам советника городского головы, выезд в сторону Мариуполя перекрыт, частично закрыта трасса до Мангуша. Продолжается перебазирование врага в режиме срочной эвакуации после поражения.

В Мариуполе было шумно ночью: смотрите видео с телеграм-канала "Андрющенко Time"

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то они вызваны атакой украинских дронов, сообщил Андрющенко. Чиновник констатировал, что попадания были, несмотря на то что россияне решили об этом промолчать.

Взрывы в оккупированном Луганске в ходе атаки беспилотников: смотрите видео