Горячая суббота для оккупантов: под Мариуполем пожар с детонацией, взрывалось возле Мелитополя

Взрывы не дают спокойно жить захватчикам на оккупированных территориях. В частности, в очередной раз в районе Мариуполя цвел мощный "хлопок". Есть также информация о проблемах у россиян на Мелитопольщине.

В субботу, 26 августа, в Мариуполе Донецкой области было громко. Советник мэра временно оккупированного населенного пункта Петр Андрющенко констатировал, что взрывы слышали местные в направлении села Чермалык и Новоазовского района.

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В районах Мариуполя и Мелитополя было громко

Уже не счесть, сколько раз за все время в Мариуполе и других городах на территории, пока контролируемой Россией, было громко. Собственно, на этот раз вспыхнул пожар из-за "хлопка". Вероятно, сдетонировали снаряды захватчиков.

Под Мариуполем по направлению села Чермалык и Новоазовского района пожар с детонацией. #ОгненноеСопротивление на марше. Я же говорил что будет хорошая суббота,

– написал Андрющенко.

Кроме того, он распространил фотографию, на которой видны последствия "хлопка", что цвел в Мариуполе.



Небо Мариуполя после взрывов / Фото "Мариуполь Сопротивление"

Отметим, что населенный пункт Чермалык, о котором упомянул советник мэра Мариуполя, расположен северо-восточнее города и является частью Мариупольского района.

Чермалык, Мариуполь и Новоазовский район: смотрите на карте Google maps

В то же время следует отметить, что взрывы слышали и жители Мелитопольского района Запорожской области. О них сообщил мэр города, являющегося районным центром, Иван Федоров.

Оккупантам на Мелитопольском направлении снова громко. Жители Мелитополя сообщают о взрывах за городом,

– говорится в сообщении.

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Отметим напоследок, что все чаще взрывы слышат жители России в ее признанных миром границах. В ночь на 23 августа беспилотники атаковали район "Москва-Сити" в столице вражеского государства. У оккупантов началась настоящая паника. Вместе с тем не обошлось без сказок об "успешной работе ПВО".