"Уровень тревожности растет": в оккупированном Мариуполе прогремели взрывы

Утром 30 августа во временно оккупированном Мариуполе прогремели взрывы. В городе работала вражеская "ПеВеО".

Соответствующими кадрами поделился советник городского головы Петр Андрющенко. Об этом пишет 24 Канал.

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В Мариуполе – "хорошее начало дня"

Работу российской противовоздушной обороны зафиксировали над Центральным и Кальмиским районами города. Одновременно авиация окупантов ушла из направления Ростова-на-Дону.

Хлопок на марше, уровень тревожности растет. Хорошее начало дня,

– подчеркнул Андрющенко.

В Мариуполе россиянам снова "тревожно" / Фото с телеграма Андрющенко

Заметим, пока неизвестно, что произошло. Кстати, оккупантам лучше бежать, пока еще живы и могут. Ведь Силы обороны обязательно освободят от захватчиков все населенные пункты, в том числе и Мариуполь.

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Россияне готовятся к противостоянию в Мариуполе