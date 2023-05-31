Об этом 24 Каналу рассказал депутат Мариупольского горсовета Дмитрий Забавин. Он добавил, что мариупольцы подтверждают успешные попадания ВСУ по оккупантам в городе.

Читайте также Относятся серьезно, – Андрющенко объяснил, как россияне готовятся к контрнаступлению ВСУ

Украинский "хлопок" очень точный и ювелирный. Никаких жертв среди гражданского населения от "хлопка" не было.

Меткость поражает

Российские оккупанты даже не могут устроить показательные обстрелы, как делали в Донецке. ВСУ работают профессионально и попадают только в военные объекты, а фото и видео это подтверждают.

"Хлопок" расцветает по всему Мариупольскому региону, а не только в Мариуполе", – отметил местный депутат.

Теперь ВСУ могут наносить удары по местам скопления врага в любых районах временно оккупированной территории. Показательным моментом был "хлопок" возле левобережного района города рядом с "Азовсталью".

Россияне уже не чувствуют даже относительной безопасности, ведь после получения дальнобойных ракет расстояние уже не имеет значения,

– сказал Забавин.

У российской армии появляется много проблем. Раньше оккупанты использовали Мариуполь как военно-логистический хаб, в котором сконцентрировали свои силы и распределяли их по направлениям.

Сейчас логистика врага ухудшилась и для того, чтобы доехать до линии разграничения, им нужно формировать отряды у своей границы.

"Иначе они будут уничтожены, не дойдя до целей", – добавил депутат из Мариуполя.

Какие последствия для армии России имеет украинский "хлопок": смотрите видео

Последние новости о "хлопке" в Мариуполе