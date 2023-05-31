Об этом 24 Каналу рассказал депутат Мариупольского горсовета Дмитрий Забавин. Он добавил, что мариупольцы подтверждают успешные попадания ВСУ по оккупантам в городе.
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Украинский "хлопок" очень точный и ювелирный. Никаких жертв среди гражданского населения от "хлопка" не было.
Меткость поражает
Российские оккупанты даже не могут устроить показательные обстрелы, как делали в Донецке. ВСУ работают профессионально и попадают только в военные объекты, а фото и видео это подтверждают.
"Хлопок" расцветает по всему Мариупольскому региону, а не только в Мариуполе", – отметил местный депутат.
Теперь ВСУ могут наносить удары по местам скопления врага в любых районах временно оккупированной территории. Показательным моментом был "хлопок" возле левобережного района города рядом с "Азовсталью".
Россияне уже не чувствуют даже относительной безопасности, ведь после получения дальнобойных ракет расстояние уже не имеет значения,
– сказал Забавин.
У российской армии появляется много проблем. Раньше оккупанты использовали Мариуполь как военно-логистический хаб, в котором сконцентрировали свои силы и распределяли их по направлениям.
Сейчас логистика врага ухудшилась и для того, чтобы доехать до линии разграничения, им нужно формировать отряды у своей границы.
"Иначе они будут уничтожены, не дойдя до целей", – добавил депутат из Мариуполя.
Какие последствия для армии России имеет украинский "хлопок": смотрите видео
Последние новости о "хлопке" в Мариуполе
- Утром 21 мая во временно оккупированном Мариуполе произошел мощный "хлопок". Жители города писали, что ПВО сработала много раз. Люди не могли спать из-за громких звуков.
- "Горячее" было в Мариуполе вечером 26 мая – туда пришел украинский "хлопок". Местные сообщали о прилетах по "Азовстали".
- 27 мая в Никольском и Мариуполе прозвучало не менее трех взрывов. Оккупанты сразу начали сообщать о работе печально известной российской ПВО. Со стороны ж/д вокзала города местные жители видели дым.