Про це 24 Каналу розповів депутат Маріупольської міськради Дмитро Забавін. Він додав, що маріупольці підтверджують успішні влучання ЗСУ по окупантах у місті.
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Українська "бавовна" дуже влучна і ювелірна. Жодної жертви серед цивільного населення від "бавовни" не було.
Влучність вражає
Російські окупанти навіть не можуть влаштувати показові обстріли як робили в Донецьку. ЗСУ працюють професійно і влучають лише у військові об'єкти, а фото та відео підтверджують це.
"Бавовна" розквітає по всьому Маріупольському регіону, а не тільки у Маріуполі", – зазначив місцевий депутат.
Тепер ЗСУ можуть завдавати ударів по місцях скупчення ворога у будь-яких районах тимчасово окупованої території. Показовим моментом була "бавовна" біля лівобережного району міста поряд з "Азовсталлю".
Росіяни вже не відчувають навіть відносної безпеки, адже після отримання далекобійних ракет відстань вже немає значення,
– сказав Забавін.
У російської армії з'являється багато проблем. Раніше окупанти використовували Маріуполь як військово-логістичний хаб, у якому сконцентровували свої сили та розподіляли їх за напрямками.
Зараз логістика ворога погіршилась і для того, щоб доїхати до лінії розмежування їм треба формувати загони біля свого кордону.
"Інакше вони будуть знищені, не дійшовши до цілей", – додав депутат з Маріуполя.
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Останні новини про "бавовну" у Маріуполі
- Зранку 21 травня в тимчасово окупованому Маріуполі сталася потужна "бавовна". Жителі міста писали, що ППО спрацювала багато разів. Люди буквально не могли спати через гучні звуки.
- "Гаряче" було у Маріуполі ввечері 26 травня – туди завітала українська "бавовна". Місцеві повідомляли про прильоти по "Азовсталі".
- 27 травня в Нікольському та Маріуполі пролунало щонайменше три вибухи. Окупанти відразу почали повідомляти про роботу сумнозвісної російської ППО. Зі сторони залізничного вокзалу міста місцеві мешканці бачили дим.