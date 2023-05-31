Про це 24 Каналу розповів депутат Маріупольської міськради Дмитро Забавін. Він додав, що маріупольці підтверджують успішні влучання ЗСУ по окупантах у місті.

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Українська "бавовна" дуже влучна і ювелірна. Жодної жертви серед цивільного населення від "бавовни" не було.

Влучність вражає

Російські окупанти навіть не можуть влаштувати показові обстріли як робили в Донецьку. ЗСУ працюють професійно і влучають лише у військові об'єкти, а фото та відео підтверджують це.

"Бавовна" розквітає по всьому Маріупольському регіону, а не тільки у Маріуполі", – зазначив місцевий депутат.

Тепер ЗСУ можуть завдавати ударів по місцях скупчення ворога у будь-яких районах тимчасово окупованої території. Показовим моментом була "бавовна" біля лівобережного району міста поряд з "Азовсталлю".

Росіяни вже не відчувають навіть відносної безпеки, адже після отримання далекобійних ракет відстань вже немає значення,

– сказав Забавін.

У російської армії з'являється багато проблем. Раніше окупанти використовували Маріуполь як військово-логістичний хаб, у якому сконцентровували свої сили та розподіляли їх за напрямками.

Зараз логістика ворога погіршилась і для того, щоб доїхати до лінії розмежування їм треба формувати загони біля свого кордону.

"Інакше вони будуть знищені, не дійшовши до цілей", – додав депутат з Маріуполя.

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