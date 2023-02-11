В Мелитопольском районе оккупантам было горячо: ВСУ атаковали технику сразу в нескольких местах

Защитники Украины продолжают напоминать, что врагу в нашей стране не место. Так, в Мелитопольском районе оккупантов ожидал теплый прием.

Там поздно вечером 10 февраля раздалась серия взрывов. Как заметил городской голова Мелитополя Иван Федоров, мощность прилетов была такой, что "окна ходят ходуном".

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ВСУ сделали оккупантам страшно

Мэр города отметил, что на временно оккупированных территориях Запорожской области ВСУ изрядно испугали российских захватчиков. Предварительные данные свидетельствуют о том, что у врага стало меньше боекомплекта, техники и личного состава. Причем на разных локациях:

на промышленном предприятии в Мелитополе, которое враг использовал для складирования техники;

в Мирном, что в Мелитопольском районе, стало на одно расположение оккупантов меньше;

в Токмакском районе прилет зафиксировали по одному из сел, в котором живут захватчики, что заставило их полночи бегать и суетиться.

Оккупанты прикрываются гражданскими

В то же время Иван Федоров отметил, что оккупанты продолжают использовать свою коварную и гадкую тактику. Они прячутся за спинами мирных жителей. Городской голова отметил, что захватчики расставляли среди жилых кварталов свою технику, а также ПВО.

В Бердянске тоже неспокойно

8 февраля стало известно, что в центр Бердянска привезли свежий "хлопок". Местные власти заметили, что насчитали четыре мощных взрыва. Кроме того, иронично заметили, что "ПВО оккупантов не сработала". Известно, что на месте прилетов вспыхнул пожар.

Взрывы в Бердянске звучали также 6 февраля. В тот день их насчитали сразу три, и все они были громкими. Тогда глава Бердянской военной администрации Виктория Галицына отметила, что, вероятно, российское ПВО сработало дважды.

В настоящее время (6 февраля – 24 Канал) известно, что было три взрыва. Два – якобы сработала враждебная ПВО. Один – своей цели достиг,

– сообщили в ОВА.

Имеющаяся информация свидетельствует о том, что в Бердянске взрывы прогремели около 13:00. Заметим, что в тот же день о "хлопке" сообщали также в Новой Каховке. Там мог детонировать вражеский склад с боеприпасами. Известно также о масштабном пожаре, вспыхнувшем после взрывов.