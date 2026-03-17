"Оккупантов на фронте станет меньше": известны детали ночной атаки на оккупированный Мелитополь

В ночь на 17 марта прогремели взрывы во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области. Местные сообщали о вторичной детонации.

Представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук рассказал 24 каналу, что Силы обороны Украины регулярно выбивают вражеские цели вблизи временно оккупированного Мелитополя. Там методично работают, чтобы усложнить врагу логистику.

Что известно о взрывах в Мелитополе 17 марта?

По предварительной информации, взрывы прогремели в районе мелитопольского аэродрома. Это мог быть склад с боеприпасами, ведь местные сообщали о вторичной детонации.

Силы обороны Украины системно работают по всем временно оккупированных территориях. Такие атаки влияют на возможности врага продолжать боевые действия.

Такие удары влияют и на логистику, и на возможности оккупантов воевать. Это то, что буквально сразу чувствуется. После таких ударов меньше снарядов поедет на фронт; оккупантов на фронте станет меньше. Это важная и системная работа со стороны Сил обороны Украины,

– сказал Братчук.

Обратите внимание! Враг развивает военную инфраструктуру на временно оккупированных территориях. В феврале военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины "Атеш" фиксировало строительство новой военной базы в Мелитопольском районе. Там обустраивают площадки для обучения операторов БпЛА.

