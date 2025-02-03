В Мелитополе метко прилетело по оккупантам: партизаны предупреждали о неминуемом возмездии

Около 14:00 28 января во временно оккупированном Мелитополе произошел "хлопок". Местные сообщали о как минимум трех взрывах, которые были слышны из разных уголков города.

Накануне начали появляться предупреждения оккупантам, что они здесь не навсегда. Руководитель "Центра изучения оккупации" Петр Андрющенко заявил 24 каналу, что в ближайшие недели стоит ожидать интересных событий от партизан.

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Какие последствия "хлопка"

Андрющенко рассказал, что "прилетело" по пункту базирования оккупантов и технике. Предварительно известно о 10 раненых и 5 погибших. Также есть сожженная техника.

Однако интересна даже не "хлопок", а большое количество угрожающих надписей, которые начали появляться в местах проживания коллаборационистов, – мэра, его заместителей и депутатов. Украинские партизаны напомнили предателям, что возмездие неизбежно.

Надписи, которые появились в Мелитополе / Фото с телеграм-канала Петра Андрющенко

Об активизации партизан и чего ждать врагу

Был еще один прилет недалеко от Мелитополя. Точной информации пока нет, но удалось "отминусовать" значительное количество оккупантов.

Можем наблюдать, как крепнет сопротивление на территории Мелитополя. Люди сначала обеспечивают наши Силы обороны информацией, а потом по их данным очень метко "прилетает",

– отметил руководитель "Центра изучения оккупации".

Такая связка привела к росту партизанского движения на оккупированных территориях. Надписи появились не случайно. Это может означать, что люди готовы к более активным действиям в отношении тех, кто предал Украину.

Ожидаем, что не только "хлопком", а что-то интереснее должно произойти в ближайшие недели. Что-то там готовится,

– отметил Петр Андрющенко.

По его мнению, оккупанты напуганы. У них маленькое поле зрения, они видят только Мелитополь. Когда идут на работу, наблюдают такие надписи, а потом "прилет" по пункту базирования. На советах поднимается шум, а через несколько дней появляются новые предупреждения.

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"Это выводит их из себя, соответственно дестабилизирует ситуацию. Это прекрасно, как и должно работать. Приводит и к "хлопку", а потом приведет и к сокращению количества предателей", – подытожил Петр Андрющенко.