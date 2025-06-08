Москва под атакой дронов: в аэропортах ввели план "Ковер", власти пишут о работе ПВО

Российская столица Москва ночью и утром 8 июня находилась под атакой неизвестных беспилотников. В городе якобы работала ПВО, а также вводили ограничения в местных аэропортах.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Что известно об атаке дронов на Москву

Около 4 утра мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ПВО якобы уничтожила беспилотник, который летел в направлении города. Впоследствии количество "сбитых" дронов уже достигло 4.



Москва была под атакой неизвестных дронов 8 июня / Фото российских СМИ

Уже после 6 утра временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены в аэропортах Внуково и Домодедово. Российские телеграм-каналы также писали о введении плана "Ковер" в этих аэропортах, а также о взрывах в Домодедово.

По данным российских пропагандистов, Москву якобы пытались атаковать беспилотники с 3 сторон. БПЛА сбивали со стороны Домодедово, Наро-Фоминска и Звенигорода. Информации о пострадавших нет.

Под Москвой работала ПВО: смотрите видео

Около 7 утра Собянин написал, что ПВО якобы сбила еще 3 беспилотника, которые атаковали Московский регион. Впоследствии стало известно об "уничтожении" еще 2 беспилотников.

Сергей Собянин также писал и о "падении обломков беспилотников" в Москве. По словам российского чиновника на местах "работают все необходимые службы".

В общем пока россияне насчитали сбитыми 9 неизвестных дронов.

К слову, ранее Москву также атаковали дроны 6 июня. Тогда были введены ограничения на работу аэропортов Домодедово и Жуковский, а ПВО якобы сбила 4 дрона.