На Москву летели десятки БПЛА, удар по Одессе и Харькову: хронология 1167 дня войны

Оккупанты продолжают наступать на нескольких участках фронта, получая устойчивый отпор от украинских воинов. Не прекращают захватчики и террор гражданского населения, нанося по нему удары ракетами и дронами.

Об обстановке на фронте, продвижение врага и успехи Сил обороны, очередные обстрелы и их последствия, события в международной политике – рассказывает 24 Канал.

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