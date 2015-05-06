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24 Канал Новости Украины На Москву летели десятки БПЛА, удар по Одессе и Харькову: хронология 1167 дня войны
6 мая, 06:24
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На Москву летели десятки БПЛА, удар по Одессе и Харькову: хронология 1167 дня войны

Анастасия Колесникова

Оккупанты продолжают наступать на нескольких участках фронта, получая устойчивый отпор от украинских воинов. Не прекращают захватчики и террор гражданского населения, нанося по нему удары ракетами и дронами.

Об обстановке на фронте, продвижение врага и успехи Сил обороны, очередные обстрелы и их последствия, события в международной политике – рассказывает 24 Канал.

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06:47, 06 мая

Количество пострадавших в результате вражеских ударов по Харькову увеличилось до 4 человек.

59-летний и 44-летний мужчины испытали острую реакцию на стресс.
 

06:19, 06 мая

Россияне имеют успех в Донецкой и Харьковской областях: обзор ситуации на фронте от ISW

Российские войска продолжают наступательные операции на разных направлениях, в частности в Харьковской, Донецкой и Запорожской областях.

Геолокационные кадры свидетельствуют о продвижении российской армии в районе Волчанска, Торецка и на Новопавловском направлении.

06:15, 06 мая

На Курщине объявили об эвакуации пограничного Глушково

В Курской области России объявили эвакуацию приграничного поселка Глушково в связи с "осложнением ситуации".

Стоит отметить, что поселок Глушково расположен в семи километрах от российско-украинской границы.

Ранее российские военкоры сообщали о попытках украинских сил пойти в наступление на Курщине. В Генштабе тем временем подтвердили удар по пункту управления вражескими подразделениями БпЛА в районе населенного пункта Теткино Курской области.

06:14, 06 мая

В Москве закрывались аэропорты из-за атаки БпЛА

Российские СМИ сообщили, что беспилотники массированно атаковали сразу несколько российских регионов. Жители Липецкой области пишут об активной работе ПВО, "красный уровень" опасности также объявили в Рязанской, Тамбовской и Тульской областях.

По данным мониторинговых каналов угроза БпЛА сохраняется в Астраханской, Нижегородской, Тверской и Смоленской областях.

Однако, как сообщают сами россияне, основной целью беспилотников стала Москва и область.

В московских аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский ввели временные ограничения на работу.

Мэр Москвы сообщает о сбитии 19 дронов в Подмосковье.

Все они летели на Москву, пострадавших нет. Обломки одного из БПЛА попали в жилой дом на Каширском шоссе в Москве, сообщают местные жители.

По меньшей мере 10 самолетов, летевших в Москву из других городов, временно перенаправлены на посадку в аэропорты Нижнего Новгорода и Санкт-Петербурга из-за ограничений в работе столичных воздушных гаваней.

06:13, 06 мая

Харьков находился под массированной атакой

Два часа Харьков находился под массированной атакой вражеских боевых дронов. За это время зафиксировано 17 попаданий по городу. Под ударами были четыре района Харькова – Шевченковский, Киевский, Холодногорский и Индустриальный .

  • Шевченковский район. В результате падения обломков БпЛА типа "Шахед" вспыхнула крыша и комната частного жилого дома площадью 10 квадратных метров.
  • Холодногорский район. Зафиксировано падение вражеского дрона. Горит автомобиль.
  • Попадание второго беспилотника в землю. Поврежден жилой дом.
  • Киевский район. В результате удара БпЛА горит здание ресторана.
  • Индустриальный район. В результате удара беспилотника взрывной волной и обломками поврежден автомобиль. Произошло возгорание.

По состоянию на 06:00 известно о 2 пострадавших. Острую реакцию на стресс испытали 71-летний мужчина и 52-летняя женщина.

06:11, 06 мая

Россия атаковала беспилотниками Одесскую область: есть жертва

В результате российского удара по Одесскому району поврежден ряд объектов гражданской инфраструктуры, в частности частные жилые дома. В некоторых местах вспыхнули пожары, которые сейчас оперативно ликвидируют наши спасатели.
В одном из домов найдено тело погибшего человека.
Дополнительная информация о пострадавших уточняется.