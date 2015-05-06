На Москву летели десятки БПЛА, удар по Одессе и Харькову: хронология 1167 дня войны
Оккупанты продолжают наступать на нескольких участках фронта, получая устойчивый отпор от украинских воинов. Не прекращают захватчики и террор гражданского населения, нанося по нему удары ракетами и дронами.
Об обстановке на фронте, продвижение врага и успехи Сил обороны, очередные обстрелы и их последствия, события в международной политике – рассказывает 24 Канал.
Смотрите также Оккупанты массированно атакуют "Шахедами" Харьков: есть прилеты в нескольких районах, горит дом
Количество пострадавших в результате вражеских ударов по Харькову увеличилось до 4 человек. 59-летний и 44-летний мужчины испытали острую реакцию на стресс. Российские войска продолжают наступательные операции на разных направлениях, в частности в Харьковской, Донецкой и Запорожской областях. Геолокационные кадры свидетельствуют о продвижении российской армии в районе Волчанска, Торецка и на Новопавловском направлении. В Курской области России объявили эвакуацию приграничного поселка Глушково в связи с "осложнением ситуации". Стоит отметить, что поселок Глушково расположен в семи километрах от российско-украинской границы. Ранее российские военкоры сообщали о попытках украинских сил пойти в наступление на Курщине. В Генштабе тем временем подтвердили удар по пункту управления вражескими подразделениями БпЛА в районе населенного пункта Теткино Курской области. Российские СМИ сообщили, что беспилотники массированно атаковали сразу несколько российских регионов. Жители Липецкой области пишут об активной работе ПВО, "красный уровень" опасности также объявили в Рязанской, Тамбовской и Тульской областях. По данным мониторинговых каналов угроза БпЛА сохраняется в Астраханской, Нижегородской, Тверской и Смоленской областях. Однако, как сообщают сами россияне, основной целью беспилотников стала Москва и область. В московских аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский ввели временные ограничения на работу. Мэр Москвы сообщает о сбитии 19 дронов в Подмосковье. Все они летели на Москву, пострадавших нет. Обломки одного из БПЛА попали в жилой дом на Каширском шоссе в Москве, сообщают местные жители. По меньшей мере 10 самолетов, летевших в Москву из других городов, временно перенаправлены на посадку в аэропорты Нижнего Новгорода и Санкт-Петербурга из-за ограничений в работе столичных воздушных гаваней. Два часа Харьков находился под массированной атакой вражеских боевых дронов. За это время зафиксировано 17 попаданий по городу. Под ударами были четыре района Харькова – Шевченковский, Киевский, Холодногорский и Индустриальный . По состоянию на 06:00 известно о 2 пострадавших. Острую реакцию на стресс испытали 71-летний мужчина и 52-летняя женщина. В результате российского удара по Одесскому району поврежден ряд объектов гражданской инфраструктуры, в частности частные жилые дома. В некоторых местах вспыхнули пожары, которые сейчас оперативно ликвидируют наши спасатели.
Россияне имеют успех в Донецкой и Харьковской областях: обзор ситуации на фронте от ISW
На Курщине объявили об эвакуации пограничного Глушково
В Москве закрывались аэропорты из-за атаки БпЛА
Харьков находился под массированной атакой
Россия атаковала беспилотниками Одесскую область: есть жертва
В одном из домов найдено тело погибшего человека.
Дополнительная информация о пострадавших уточняется.
Количество пострадавших в результате вражеских ударов по Харькову увеличилось до 4 человек.
59-летний и 44-летний мужчины испытали острую реакцию на стресс.
Российские войска продолжают наступательные операции на разных направлениях, в частности в Харьковской, Донецкой и Запорожской областях.
Геолокационные кадры свидетельствуют о продвижении российской армии в районе Волчанска, Торецка и на Новопавловском направлении.
В Курской области России объявили эвакуацию приграничного поселка Глушково в связи с "осложнением ситуации".
Стоит отметить, что поселок Глушково расположен в семи километрах от российско-украинской границы.
Ранее российские военкоры сообщали о попытках украинских сил пойти в наступление на Курщине. В Генштабе тем временем подтвердили удар по пункту управления вражескими подразделениями БпЛА в районе населенного пункта Теткино Курской области.
Российские СМИ сообщили, что беспилотники массированно атаковали сразу несколько российских регионов. Жители Липецкой области пишут об активной работе ПВО, "красный уровень" опасности также объявили в Рязанской, Тамбовской и Тульской областях.
По данным мониторинговых каналов угроза БпЛА сохраняется в Астраханской, Нижегородской, Тверской и Смоленской областях.
Однако, как сообщают сами россияне, основной целью беспилотников стала Москва и область.
В московских аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский ввели временные ограничения на работу.
Мэр Москвы сообщает о сбитии 19 дронов в Подмосковье.
Все они летели на Москву, пострадавших нет. Обломки одного из БПЛА попали в жилой дом на Каширском шоссе в Москве, сообщают местные жители.
По меньшей мере 10 самолетов, летевших в Москву из других городов, временно перенаправлены на посадку в аэропорты Нижнего Новгорода и Санкт-Петербурга из-за ограничений в работе столичных воздушных гаваней.
Два часа Харьков находился под массированной атакой вражеских боевых дронов. За это время зафиксировано 17 попаданий по городу. Под ударами были четыре района Харькова – Шевченковский, Киевский, Холодногорский и Индустриальный .
По состоянию на 06:00 известно о 2 пострадавших. Острую реакцию на стресс испытали 71-летний мужчина и 52-летняя женщина.
В результате российского удара по Одесскому району поврежден ряд объектов гражданской инфраструктуры, в частности частные жилые дома. В некоторых местах вспыхнули пожары, которые сейчас оперативно ликвидируют наши спасатели.