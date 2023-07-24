Об этом 24 Каналу сказал российский правозащитник Марк Фейгин. Для такого эффекта необходимо, чтобы дроны попадали в цель, наносили серьезные повреждения административным зданиям.
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"Пока в прифронтовых городах могут взрываться снаряды и гибнуть люди, Москве все равно, как и любому другому городу, к которому это не относится. Для необходимого эффекта дроны должны долетать до цели, а война должна прийти путем последствий, а не предпосылок", – отметил правозащитник.
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В Москве все стабильно
Сохранение покоя и стабильности в Москве и Санкт-Петербурге является основополагающим принципом Владимира Путина в войне с Украиной. То есть война может происходить где-то далеко, в Киеве или Одессе, но ни в коем случае не в России – именно так это позиционируется в Кремле.
"Они пытаются сейчас показать, мол, "мы можем обстреливать и убивать, а нам ничего за это не будет". Поэтому война никогда не закончится, если не будет страха ответных действий, которые могут задеть Москву", – подчеркнул Марк Фейгин.
Атака беспилотниками на Москву 24 июля
- 24 июля около 4 утра в Москве произошли взрывы в результате падения беспилотников – в зданиях выбиты стекла, повреждены кровли крыш. Один из дронов упал на территории российского минобороны.
- Событие повлекло за собой истерику у россиян. В сети начали активно обсуждать атаку беспилотников, возмущались тем, что противовоздушная оборона не смогла их уничтожить.
- Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов заявил, что путинский режим уже не контролирует небо над Москвой, так что такие атаки будут происходить все чаще.
- На атаку БПЛА на Москву отреагировал бывший президент России Дмитрий Медведев. В частности, он назвал украинцев "бандеровскими уродами" и начал угрожать новыми атаками по территории Украины.