Об этом 24 Каналу сказал российский правозащитник Марк Фейгин. Для такого эффекта необходимо, чтобы дроны попадали в цель, наносили серьезные повреждения административным зданиям.

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"Пока в прифронтовых городах могут взрываться снаряды и гибнуть люди, Москве все равно, как и любому другому городу, к которому это не относится. Для необходимого эффекта дроны должны долетать до цели, а война должна прийти путем последствий, а не предпосылок", – отметил правозащитник.

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В Москве все стабильно

Сохранение покоя и стабильности в Москве и Санкт-Петербурге является основополагающим принципом Владимира Путина в войне с Украиной. То есть война может происходить где-то далеко, в Киеве или Одессе, но ни в коем случае не в России – именно так это позиционируется в Кремле.

"Они пытаются сейчас показать, мол, "мы можем обстреливать и убивать, а нам ничего за это не будет". Поэтому война никогда не закончится, если не будет страха ответных действий, которые могут задеть Москву", – подчеркнул Марк Фейгин.

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