Про це 24 Каналу сказав російський правозахисник Марк Фейгін. Для такого ефекту необхідно, аби дрони влучали у ціль, завдавали серйозних пошкоджень адміністративним будівлям.
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"Поки у прифронтових містах можуть вибухати снаряди і гинути люди, Москві все одно, як і будь-якому іншому місту, якого це не стосується. Для необхідного ефекту дрони повинні долітати до цілі, а війна має прийти шляхом наслідків, а не передумов", – зазначив правозахисник.
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У Москві все стабільно
Збереження спокою і стабільності у Москві та Санкт-Петербурзі є фундаментальним принципом Владіміра Путіна у війні з Україною. Тобто війна може відбуватись десь там далеко, у Києві чи Одесі, але в жодному разі не у Росії – саме так це позиціонують у Кремлі.
"Вони намагаються зараз показати, мовляв, "ми можемо обстрілювати і вбивати, а нам нічого за це не буде". Тому війна ніколи не закінчиться, якщо не буде страху дій у відповідь, які можуть зачепити Москву", – наголосив Марк Фейгін.
Атака безпілотниками на Москву 24 липня
- 24 липня близько 4 ранку у Москві стались вибухи унаслідок падіння безпілотників – у будівлях вибито шибки, пошкоджено покрівлі дахів. Один із дронів упав на території російського міноборони.
- Подія спричинила істерику у росіян. У мережі почали активно обговорювати атаку безпілотників, обурювалися, що протиповітряна оборона не змогла їх знищити.
- Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов заявив, що путінський режим вже не контролює небо над Москвою, тож такі атаки відбуватимуться все частіше.
- На атаку БпЛА на Москву відреагував колишній президент Росії Дмітрій Медведєв. Зокрема, він назвав українців "бандерівськими виродками" та почав погрожувати новими атаками по території України.