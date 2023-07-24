Про це 24 Каналу сказав російський правозахисник Марк Фейгін. Для такого ефекту необхідно, аби дрони влучали у ціль, завдавали серйозних пошкоджень адміністративним будівлям.

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"Поки у прифронтових містах можуть вибухати снаряди і гинути люди, Москві все одно, як і будь-якому іншому місту, якого це не стосується. Для необхідного ефекту дрони повинні долітати до цілі, а війна має прийти шляхом наслідків, а не передумов", – зазначив правозахисник.

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У Москві все стабільно

Збереження спокою і стабільності у Москві та Санкт-Петербурзі є фундаментальним принципом Владіміра Путіна у війні з Україною. Тобто війна може відбуватись десь там далеко, у Києві чи Одесі, але в жодному разі не у Росії – саме так це позиціонують у Кремлі.

"Вони намагаються зараз показати, мовляв, "ми можемо обстрілювати і вбивати, а нам нічого за це не буде". Тому війна ніколи не закінчиться, якщо не буде страху дій у відповідь, які можуть зачепити Москву", – наголосив Марк Фейгін.

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