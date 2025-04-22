"Аж дом подпрыгивает": местные шокированы взрывами на одном из крупнейших арсеналов России
- Во Владимирской области России прогремели взрывы на арсенале Главного ракетно-артиллерийского управления российского министерства обороны.
- Местные жители напуганы и обсуждают ситуацию в соцсетях, а в некоторых районах происходит эвакуация из-за взрывов.
- Российские пропагандисты утверждают, что взрывы произошли в поселке Барсово, и люди слышали звуки беспилотников.
Сегодня, 22 апреля, неспокойно во Владимирской области России. Там прогремели взрывы на 51 арсенале Главного ракетно-артиллерийского управления российского министерства обороны.
Местные жители жалуются и тревожатся из-за "хлопков". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские телеграмм-каналы.
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Как реагируют россияне на взрывы на арсенале
Жители Владимирской области напуганы взрывами и начали активно обсуждать ситуацию в соцсетях. Они рассказывают, что слышат их из разных населенных пунктов. Один из пользователей жалуется, что у него аж дом подпрыгивает.
Реакция местных жителей на взрывы: видео очевидцев. Внимание! В видео присутствует нецензурная лексика – 18+
В то же время другие говорят, что было слышно не менее 3 сильных взрывов, тогда как менее мощные звучат практически каждую секунду. Некоторые пользователи жалуются, что пожарные ничего не тушат, а также говорят, что в результате взрывов на 51 арсенале у них якобы повылетали окна.
Зато подростков вообще не тревожит такая ситуация. Один из них пришел к месту взрывов вместе с собакой и начал снимать все на видео. При этом он даже похвастался, что может быть так близко к арсеналу и заявил, что "в первых рядах".
Заметим, что российские пропагандисты говорят, что якобы взрывы случились в поселке Барсово. Местные жители писали, что якобы слышали звуки беспилотников. По предварительным данным, в этом районе происходит эвакуация населения из близлежащих населенных пунктов.