"Аж дом подпрыгивает": местные шокированы взрывами на одном из крупнейших арсеналов России

Сегодня, 22 апреля, неспокойно во Владимирской области России. Там прогремели взрывы на 51 арсенале Главного ракетно-артиллерийского управления российского министерства обороны.

Местные жители жалуются и тревожатся из-за "хлопков". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские телеграмм-каналы.

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Как реагируют россияне на взрывы на арсенале

Жители Владимирской области напуганы взрывами и начали активно обсуждать ситуацию в соцсетях. Они рассказывают, что слышат их из разных населенных пунктов. Один из пользователей жалуется, что у него аж дом подпрыгивает.

Реакция местных жителей на взрывы: видео очевидцев. Внимание! В видео присутствует нецензурная лексика – 18+

В то же время другие говорят, что было слышно не менее 3 сильных взрывов, тогда как менее мощные звучат практически каждую секунду. Некоторые пользователи жалуются, что пожарные ничего не тушат, а также говорят, что в результате взрывов на 51 арсенале у них якобы повылетали окна.

Зато подростков вообще не тревожит такая ситуация. Один из них пришел к месту взрывов вместе с собакой и начал снимать все на видео. При этом он даже похвастался, что может быть так близко к арсеналу и заявил, что "в первых рядах".

Заметим, что российские пропагандисты говорят, что якобы взрывы случились в поселке Барсово. Местные жители писали, что якобы слышали звуки беспилотников. По предварительным данным, в этом районе происходит эвакуация населения из близлежащих населенных пунктов.