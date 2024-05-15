Взрывы и пожар на аэродроме Бельбек: яркие кадры крымского "хлопка"

В ночь на 15 мая в Крыму раздавались взрывы. Под обстрел попала, в частности, авиабаза Бельбек, что под Севастополем.

На опубликованных кадрах видно, что не вся российская ПВО пережила атаку по Бельбеку. И, возможно, не только ПВО.

Смотрите также Россияне жалуются на атаку дронов по топливной базе в Ростовской области

Россияне заявили, что якобы "сбили" десяток ракет ATACMS

Россияне отчитались о якобы "успешном сбитии" всех 10 ракет ATACMS, которые летели над Крымом ночью. Впрочем, на кадрах четко видны последствия попадания.

"Источники сообщают, что далеко не все системы ПВО россиян пережили эту ночь в Крыму", – написал активист Сергей Стерненко.

Взрывы на аэродроме Бельбек: смотрите видео

На кадрах видно, как в аэропорту вспыхнул мощный пожар. Россияне утверждают, что после попаданий появилось большое зарево и раздавались взрывы, похожие на детонацию.

Какая техника могла была на аэродроме во время атаки