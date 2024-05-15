На опублікованих кадрах видно, що не вся російська ППО пережила атаку по Бельбеку. І, можливо, не лише ППО.
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Росіяни заявили, що нібито "збили" десяток ракет ATACMS
Росіяни прозвітували про нібито "успішне збиття" всіх 10 ракет ATACMS, які летіли над Кримом уночі. Втім, на кадрах чітко видно наслідки влучання.
"Джерела повідомляють, що далеко не усі системи ППО росіян пережили цю ніч у Криму", – написав активіст Сергій Стерненко.
Вибухи на аеродромі Бельбек: дивіться відео
На кадрах видно, як на летовищі спалахнула потужна пожежа. Росіяни стверджують, що після влучань з'явилася велика заграва та лунали вибухи, схожі на детонацію.
Яка техніка могла була на аеродромі під час атаки
- Супутникові знімки свідчать, що на авіабазі Бельбек спалахнуло щонайменше три пожежі на місці злітної смуги та стоянці літаків.
- На аеродромі за одними даними могли базуватися 12 літаків Су-27, 12 літаків Су-27СМ, три навчально-бойових Су-27УБ та 5 двомісних Су-30М2.
- Водночас супутникові знімки за 31 березня свідчать, що на авіабазі були розташовані 24 літаки та 6 гелікоптерів. Серед них: 10 Су27/30, 4 МіГ-31, 6 МіГ-29, 3 Л-39, 4 Мі-8, 2 Ка27/29, 1 Су-25.
- Є ймовірність, що ракетний удар міг зачепити МіГ-31. Такого висновку експерти дійшли, порівнявши знімки аеродрому за 31 березня та за 15 травня. Хоча росіяни цілком могли перемістити свою техніку, адже різниця між знімками складає два тижні.