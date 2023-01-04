На аэродроме "Бельбек" в Крыму – звуки взрывов: показываем, где это на карте

Во временно оккупированном Севастополе утром услышали мощные взрывы. Сообщается, что что-то происходит на аэродроме "Бельбек".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на крымские телеграммы-каналы. Официальных комментариев по поводу взрывов в Севастополе пока нет.

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Взрывы на аэродроме "Бельбек"

Около 5-6 утра 4 января в сети начали появляться сообщения о звуках взрывов в Севастополе во временно оккупированном Крыму. Местные телеграмм-каналы дополнили, что "было громко" в районе расположения аэродрома "Бельбек".

На аэродроме "Бельбек" хранится часть вражеской авиации оккупантов.

Показываем аэродром "Бельбек" на карте

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