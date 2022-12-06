Взрывы на аэродроме "Энгельс" показали спутниковые фото последствий

Появились фотографии аэродрома "Энгельс" после взрывов. На кадрах видно, что "хлопок" действительно оставил свои следы на авиабазе оккупантов.

Так, обнародовали свежие спутниковые снимки от компаний Maxar Technologies, на которых видны бомбардировщики. У одного из них – следы взрыва.

Кстати В России сообщают о 3 погибших на аэродроме и перекладывают вину на Украину

Заметим, что именно с этого аэродрома взлетает авиация, чтобы атаковать украинские города.

Аэродром "Энгельс" после взрывов / Фото Maxar Technologies:

Кстати, на спутниковых фото за 28 ноября была совсем другая картина. Там виднелось почти 2 десятка бомбардировщиков дальнего действия Ту-95 и Ту-160. Также находились топливозаправщики, ящики с боеприпасами, транспортные средства и ремонтные материалы. В целом на авиабазе зафиксировали суету. Похоже, тогда Россия готовилась к массированной атаке, которую совершила 5 декабря.



Аэродром "Энгельс" ко взрывам, 28 ноября / Фото Maxar Technologies

"Хлопок" на аэродроме "Энгельс": что известно

На аэродроме "Энгельс" в Саратовской области прогремели взрывы 5 декабря. Вероятно, россияне лишились нескольких своих бомбардировщиков. Андрей Юсов – представитель ГУР Минобороны Украины – заявил, что за инцидент несет ответственность российское правительство .

Россияне традиционно перекладывают вину на Украину. Кроме того, заявили о трех жертвах и четырех раненых.

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