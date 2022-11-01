Взрывы на аэродроме под Псковом: росСМИ сообщают об еще одной бомбе

На территории военного аэродрома "Веретье" в Псковской области, где недавно взорвались два вертолета Ка-52, нашли еще одну бомбу.

По информации российских СМИ, на одном из воздушных судов аэродрома в Псковской области обнаружили самодельное взрывное устройство. Об этом сообщает 24 канал.

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Где нашли взрывчатку

По предварительной информации, взрывное устройство было прикреплено к фюзеляжу вертолета Ми-28. Находка была обнаружена 31 октября во время осмотра места происшествия. Предварительная мощность взрывчатки составляет 400 граммов в тротиловом эквиваленте.

Взрыв вертолетов на аэродроме "Веретье": что известно

В ночь на 31 октября на аэродроме в Псковской области, расположенном в 600 километрах от Украины, произошел взрыв. В результате которого два российских ударных вертолета Ка-52 "Аллигатор" уничтожены, а еще два – существенно повреждены.

Вертолеты были непригодны для эксплуатации – они находились на ремонте. Согласно сообщению, от взрыва куски фюзеляжа разбросало на 200 метров вокруг.

Кроме того, во время воздушной тревоги 31 октября украинские военные сбили два российских вертолета Ка-52.

Ми-28 – советский и российский ударный вертолет, предназначенный для поиска и уничтожения в условиях активного огневого противодействия танков и другой бронированной техники, а также малоскоростных воздушных целей и живой силы противника.

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