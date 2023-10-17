Мощная детонация, вертолеты в огне: кадры взрывов на аэродроме Бердянска

ВСУ нанесли успешные удары по аэродрому во временно оккупированном Бердянске, который россияне использовали для размещения своих вертолетов. В сети появилось видео, которое ярко – в прямом смысле слова, описывает ночные взрывы.

На видео видны несколько очагов огня, вероятно, от атаки. Также слышна детонация снарядов.

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Судя по видео, составы российских БК дополнительно отработали по вертолётам.

Взрывы на аэродроме Брянска: видео

Операция DRAGONFLY

Успешность удара по аэродрому подтвердили в Силах специальных операций ВСУ. Там отчитались об успешной операции DRAGONFLY.

Состав боеприпасов в Бердянске детонировал до четырех утра. Детонация в Луганске продолжалась до 11 утра. Потери в живой силе противника составляют десятки погибших и раненых. Тела до сих пор достают из-под завалов,

– сообщили в ССО.

В Бердянске и Луганске уничтожено:

9 вертолетов разных модификаций;

специальная техника, находившаяся на аэродромах;

пусковая установка ПВО;

состав боеприпасов;

повреждены взлетные полосы аэродромов.

Одна из самых мощных атак за все время

В сети россияне пишут, что атака украинских войск на аэродромы Бердянска стала одной из самых мощных за весь период полномасштабной войны. Также оккупанты утверждают, что ВСУ якобы применили дальнобойные ракеты ATACMS.

Россияне также выразили опасение, что эти инциденты будут повторяться. Собственно, об этом украинская разведка предупреждала их неоднократно.