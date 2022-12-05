Взрывы на аэродроме в Энгельсе: разведка сообщила, кто должен нести ответственность
Утром 5 декабря стало известно о взрывах на аэродроме в России. Именно в Энгельсе базируется вражеская авиация, которая наносит массированные ракетные удары по Украине.
Эту ситуацию в эфире телемарафона прокомментировал представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов. По его словам, за взрывы на военном аэродроме в Энгельсе несет ответственность правительство страны-агрессора, сообщает 24 канал.
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Все подробности расскажут после победы
Юсов разделил со всей страной хорошие новости. Он отметил, что когда у террористов что-то горит, это не может не вызвать позитива. Особенно, когда горят аэродромы и места базирования стратегических бомбардировщиков, убивающих мирных людей.
Представитель разведки добавил, что о подробностях инцидента власти смогут подробнее рассказать после победы над Россией.
Сегодняшние события – очередной признак деградации их, в том числе и военной инфраструктуры,
– сказал военный.
Все детали инцидента, по словам Юсова, Украина не может ни подтвердить, ни опровергнуть.
Взрывы на аэродроме в России: основное
- 5 декабря в российских телеграмм-каналах появилась информация о том, что на аэродром "Энгельс" прилетел беспилотник и повредил 2 ТУ-95. Камеры видеонаблюдения зафиксировали мощный взрыв и, как следствие, пожар. В результате погибли 3 человека, еще 6 пострадали.
- "Энгельс-2" – одна из важнейших подобных баз в России. Там размещены два полка стратегических бомбардировщиков, являющихся частью российской тактики воздушного ядерного сдерживания. Спутниковые снимки от компаний Maxar Technologies и Planet Labs от 28 ноября свидетельствуют, что аэродром "Энгельс" находится в боевой готовности.
- Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин отреагировал на взрывы в Энгельсе. Местные власти уверяют, что в России ничего не произошло и паниковать россиянам не стоит.
- Представитель Одесской ОВА Сергей Братчук отметил, что даже если это очередная российская ИПСО, то в День волонтера – такая новость "как бальзам". Впрочем, он подчеркнул, что угроза российских массированных атак по Украине все еще сохраняется.
- По словам Подоляка, если очень часто запускать что-либо в воздушное пространство других стран, рано или поздно неизвестные летательные объекты вернутся к месту вылета.