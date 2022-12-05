Взрывы на аэродроме в Энгельсе: разведка сообщила, кто должен нести ответственность

Утром 5 декабря стало известно о взрывах на аэродроме в России. Именно в Энгельсе базируется вражеская авиация, которая наносит массированные ракетные удары по Украине.

Эту ситуацию в эфире телемарафона прокомментировал представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов. По его словам, за взрывы на военном аэродроме в Энгельсе несет ответственность правительство страны-агрессора, сообщает 24 канал.

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Все подробности расскажут после победы

Юсов разделил со всей страной хорошие новости. Он отметил, что когда у террористов что-то горит, это не может не вызвать позитива. Особенно, когда горят аэродромы и места базирования стратегических бомбардировщиков, убивающих мирных людей.

Представитель разведки добавил, что о подробностях инцидента власти смогут подробнее рассказать после победы над Россией.

Сегодняшние события – очередной признак деградации их, в том числе и военной инфраструктуры,

– сказал военный.

Все детали инцидента, по словам Юсова, Украина не может ни подтвердить, ни опровергнуть.

Взрывы на аэродроме в России: основное