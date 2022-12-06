Облака черного дыма: в сети опубликовали кадры пожара после "хлопка" в Курске

Несмотря на зимнюю пору, почти каждый день на российских аэродромах цветет "хлопок". В частности, 6 декабря с самого утра было неспокойно в Курской области.

Россияне никак не могут запомнить правила элементарной безопасности курения и понять, что курить сигареты вблизи военных объектов – запрещено. Поэтому так часто к ним наведывается "бавовнятко". Скажем, во вторник утром, 6 декабря, местные Курской области сообщали о пожаре на аэродроме. Позже сетью начали распространяться видео с места происшествия, сообщает 24 Канал.

Почти 100 километров до границы: где располагается аэродром в Курске, куда подвезли "хлопок"

Кадры курского "хлопка"

На роликах, которые можно найти в соцсетях, видно, что над городом поднимается столб дыма. Следует заметить, что это довольно волшебное зрелище, ведь на фоне виден восход солнца.

Утренняя "хлопок" на российском аэродроме: смотрите видео из социальных сетей

Также следует отметить, что сегодня, 6 декабря, – большой праздник, а именно – День Вооруженных Сил. Очевидно, "бавовнятко" хотел по-особому поздравить наших военных, поэтому приехал в Курск. Интересно, наведается ли он сегодня еще в другие города России.

Последствия взрыва на авиабазе в Курске: смотрите видео из социальных сетей

Что нужно знать о пожаре в России

Как сообщают власти государства-террористки, в результате атаки "загадочными беспилотниками" загорелся нефтенакопитель. Впоследствии стало известно, что занялись 2 резервуара.

На место сразу выехали пожарные и начали укрощать пламя, которое было видно из всех частей города. Однако следует сказать, что местные не очень доверяют гипотезе власти, что во всем виноваты дроны, ведь никто не слышал звуков их полета.

Наверное, все же более правдива версия Министра обороны Украины Алексей Резникова, что "хлопок" произошел из-за курения оккупантами в недозволенных местах.

Аэродром расположен в 7 километрах от Курска и с начала полномасштабного вторжения захватчики его используют как военный аэродром. Кроме того, до границы с Украиной 170 километров.