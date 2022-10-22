Взрывы на Антоновском мосту: хлопок второй день не дает оккупантам спать

Поздним вечером 21 октября в Херсонской области снова прогремели взрывы. По предварительным данным, они прогремели в районе Антоновского моста.

Это подтвердил и Олешковский городской голова Евгений Рыщук в соцсетях.

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Он отметил, что взрывы прогремели именно в районе Антоновского моста. Местные телеграмм-каналы заявили о том, что слышно работу ПВО, однако то, насколько она удачной – понять трудно

В то же время местные пишут, что в районе Антоновского моста вспыхнул пожар, который "некому тушить". Все потому, что оккупанты украли все пожарные машины, даже самые старые, и вывезли их под Крым.

Вот такие вот освободители,

– метко пишут в сети.

Заметим, что накануне, 20 октября, в оккупированной Херсонской области также прогремели взрывы. Произошло это в районе Антоновского моста. Очевидцы говорят, что взрывы были настолько мощными, что окна в домах дрожали.

Интересно, что именно через Антоновский мост и планировали убегать из Херсона элитные части захватчиков. Захватчики пытаются уехать из Херсона на гражданских автомобилях, прикрываясь мирными жителями.

Убегают ли россияне из Херсона

Несмотря на ложь российских пропагандистов, ВСУ не обстреливают гражданских. Официальная эвакуация гражданских херсонцев длится ежедневно с 7:00 до 20:00. А взрывы 20 и 21 октября прогремели уже после 22:00.

На фоне тревожных новостей о Каховской ГЭС Алексей Арестович заявил, что нельзя спрогнозировать, что дальше сделают россияне. Однако враг уже вывозит представителей ФСБ и МВД. Уже эвакуировали около 15 тысяч человек.

Тем временем российские войска – пополняются. Зима приближается и российским оккупантам, чтобы обеспечить хоть какие-то поставки, придется тратить в разы больше усилий. В частности, врагу понадобится больше топлива. По словам Арестовича, идет перегруппировка. Однако причины и цели еще уточняются.

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