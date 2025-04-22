После взрывов на 51 арсенале ГРАУ: в России эвакуируют жителей 7 населенных пунктов

Днем 22 апреля во Владимирской области, что в России, прогремели громкие взрывы. Известно, что жителей 7 населенных пунктов эвакуировали после этих взрывов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Эвакуация жителей 7 населенных пунктов России после взрывов

Днем 22 апреля в российских пабликах писали, что россиян из 7 населенных пунктов эвакуировали после взрывов, произошедших в Киржачском районе Владимирской области. Именно там локализуется 51-й арсенал ГРАУ Минобороны России.

По данным пропагандистских пабликов, эвакуация объявлена в Барсово, Мирном, СНТ Звездный, поселках Дубки, Першино, селе Храпки и Грибаново. Эти населенные пункты находятся в радиусе 5 километров от места взрывов.

Между тем российские телеграмм-каналы пишут, что взрывы в районе поселка Барсово продолжаются.