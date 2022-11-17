Россияне ударили по критической инфраструктуре Харьковской области: есть раненые

17 ноября россияне в очередной раз нанесли ракетные атаки по мирным городам Украины. Целили в частности по критической инфраструктуре.

О работе ПВО и прилетах утром четверга сообщали еще минимум в четырех областях.

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Куда попали оккупанты

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что оккупанты нанесли ракетные удары по Изюмскому району области. К сожалению, они попали по критической инфраструктуре.

Известно также и о пострадавших. Не менее 3 человек, травмированных в результате ракетной атаки, госпитализировали в больницу.

Просим жителей Харьковской области не игнорировать сигналы воздушной тревоги!

– подчеркнул Олег Синегубов.

Попадания в других областях

Известно, что утром 17 ноября россияне также попали в инфраструктуру Днепропетровской и Одесской областей, а в Киеве целили по Киевскому водохранилищу.

Так, известно, что в столице Украины силам ПВО удалось сбить 2 крылатые ракеты и 4 БПЛА "Shahed".

В Днепре оккупанты попали в 2 инфраструктурных объекта города, из-за чего пострадали по меньшей мере 5 человек. Среди них – 15-летний подросток. Все они находятся в больнице в состоянии средней тяжести.

В Одессе россияне ударили по инфраструктурному объекту на территории области. К сожалению, по предварительным данным пострадали 3 человека в результате удара.

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В ночь на 17 ноября оккупанты снова "воевали" с гражданским населением. Свою мощь они решили показать ударом по жилым домам мирных людей в Вольнянске.

К сожалению, в результате атаки есть погибшие и пострадавшие. Так, известно о по меньшей мере 4 погибших.

Однако сейчас продолжаются поисковые работы. Также спасатели работают над тем, чтобы достать людей из-под завалов, поэтому количество жертв может возрасти.

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