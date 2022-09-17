Взрывы раздаются в оккупированной Херсонской области: "хлопок" в районе Алешек

В последние недели "Бавовнятко" все чаще заходит в гости к оккупантам. Стало известно о взрывах в Херсонской области в Алешковском районе.

Сегодня, 17 сентября, появилась информация о взрывах в Херсонской области. Вероятно, "прилетело" за Антоновку – в стороне Каховки.

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Что известно о взрывах

Около 15:00 в Движении Сопротивления Юга Украины УДА сообщили о "хлопке" в районе Алешек. Однако позже в различных телеграм-каналах начали публиковать видео, на которых виден дым в стороне Каховки.

"Хлопок" в Херсонской области / Фото из открытых источников

Оккупанты бегут из Херсонской области или умирают

Российские подразделения на временно оккупированных территориях Херсонской области отрезаны от налаженного снабжения пищи и питьевой воды. Местное население не хочет кормить солдат, из-за этого путинские военные массово отказываются воевать и бегут.

Кроме того, вчера, 16 сентября, был дым над судом, где сидело руководство захватчиков. Среди них есть пострадавшие и даже погибшие.

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