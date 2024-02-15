Взрывы на Ивано-Франковщине: в ОВА рассказали о сбитой цели и последствиях падения обломков

На Ивано-Франковщине на рассвете 15 февраля также прогремели взрывы. Враги ударили по области ракетой.

Взрывы в регионе прогремели ориентировочно в 6:55 15 февраля 2024 года. Глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук рассказала о последствиях вражеской атаки.

Смотрите также По всей Украине была воздушная тревога: Россия атаковала ракетами

Что известно об атаке на Ивано-Франковщине

Глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук рассказала, что оккупанты на рассвете 15 февраля атаковали и Ивано-Франковскую область.

Во время утренней тревоги наши защитники неба сбили вражескую цель на территории области. В результате падения обломков произошло незначительное возгорание кровель хозяйственных построек,

– рассказала начальница ОВА.

По ее словам, спасатели оперативно ликвидировали пожар. К счастью, жертв и значительных разрушений нет.

"Спасибо нашим защитникам неба и всем защитникам, которые борются за нашу свободу, спасибо спасателям, всем, кто прилагает максимум усилий, чтобы Украина победила в этой войне", – добавила Онищук.

Коротко о вражеской атаке по Украине