Взрывы на Крымском мосту: местные жалуются, что пропали наличные в банкоматах Симферополя

После подрыва Крымского моста в Симферополе исчезли наличные в банкоматах. Ведь люди выстроились в очереди, чтобы успеть забрать свои деньги.

Соответствующую информацию сообщили в телеграм-каналах. Местные пишут, что некоторые банкоматы не работают.

Читайте также Исторический момент: все что известно о "хлопке" на Крымском мосту

В Симферополе пропали наличные в банкоматах

Симферополь, что случилось? Хотела снять деньги в банкомате – или очередь, что стоять полдня, или денег нет в банкомате. Вы что звери, только где-то бахнуло и сразу убегать?

– говорится в сообщении.



В Симферополе люди не могут снять наличные / Фото "Чп/Симферополь"

Другая местная жительница пожаловалась, что в Симферополе негде снять наличные. А ведь их просто нет. По ее словам, женщина успела снять деньги на проспекте Кирова, но всего 2 тысячи российских рублей.

Везде пишет, что либо нет наличных, либо не работает банкомат,

– говорится в сообщении.

По данным местных телеграм-каналов, в Крыму ограничивают продажу товаров "во избежание искусственного ажиотажа".

Взрывы на Крымском мосту: что известно

Следует вспомнить, что взрывы на Крымском мосту прогремели утром 8 октября. В результате "хлопка" разрушено как автомобильное, так и железнодорожное полотно. Именно поэтому оккупанты решили:

приостановить как железнодорожное, так и автомобильное движение через Крымский мост. Подъехавших к переправе водителей ожидают точки с едой и уборными;

запустить паромную переправу, которая должна работать до конца дня 8 октября. Это свидетельствует о том, что россияне ожидали, что Крымский мост когда-нибудь пойдет ко дну.

Кроме того, источники в спецслужбе подтвердили 24 каналу, что за взрывами стоит Служба безопасности Украины, а также другие спецслужбы нашего государства.

Соответствующую информацию подтвердил также сотрудник правоохранительных органов. Спикер СБУ Артем Дехтяренко эксклюзивно 24 каналу прокомментировал взрывы на Крымском мосту. Он отметил, что рассказывать какие-либо детали по этому поводу ведомство пока не может.

Роль СБУ или любого государственного органа Украины в "хлопке" будем комментировать после нашей окончательной победы,

– подчеркнул он.

Заметьте Где располагается Крымский мост и почему он так важен для Путина: объясняем на карте

Смотрите также – мощный удар по Крымскому мосту: видео