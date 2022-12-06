"Хлопок" в Брянске: появились кадры пожара после прилетов по нефтебазе

6 декабря 2022, 12:57
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В России снова курят в непозволительных местах. Именно поэтому возник пожар на нефтебазе "Слава" в российском Брянске.

Как красиво все горело в ночь на 6 декабря, показали в сети. Курилы россияне также на аэродроме в Курске.

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Что происходит в Брянске

Налет на комбинат, расположенный в 80 километрах от границы России и Украины, произошел сегодня (6 декабря – 24 канал) ночью. На территорию залетели примерно два беспилотника — они упали и взорвались в трех метрах от резервуаров с дизельным топливом,
– заявили пропагандисты.

По их данным, резервуары с горючим якобы были пусты.

Как пылала нефтебаза в российском Брянске: смотрите видео

Пожар в Брянске / Фото росСМИ

 

Также РосСМИ напомнили, что эта база уже пылала 30 ноября. Мол, тогда, по данным пропаганды, загорелось три резервуара. Очевидно, "хлопку" понравилось и он будет приходить часто.

Кратко о серии взрывов в России

  • Кроме "хлопка" в Брянске, взрывы прогремели также в Курске. Там враги неудачно покурили на аэродроме.
  • После взрывов объявили воздушную тревогу, а в области продолжили высокий уровень террористической опасности еще на 15 суток.
  • Губернатор области Роман Старовойт утром 6 ноября заявил, что с огнем сражались. Кроме того, из-за пожара в двух школах отменили занятия.
  • По данным росСМИ, в Курске якобы была атака дрона. По предварительным данным пропагандистов, загорелся нефтенакопитель. Впоследствии стало известно о пожаре на двух резервуарах. Огонь виднелся со всех концов Курска.
Автор: Діана Квасневська