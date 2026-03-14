Склад с ракетами взлетел в небо на оккупированной Луганщине: видео невиданных фейерверков
- На оккупированной Луганщине в городе Должанск уничтожен склад с российскими ракетами к ПВО.
- Атаку подтвердил глава Центра противодействия дезинформации Коваленко.
На оккупированной Луганщине вечером 14 марта неспокойно. Там в небе виднеются яркие фейерверки после прилетов.
Что известно об атаке на оккупированную Луганщину?
Взрывы раздаются в оккупированном городе Должанск.
Там в небо взлетел склад с ракетами для ПВО. Детонацию слышно за несколько километров.
Справочно. Оккупированный Должанск расположен почти на границе с Россией. До границы со страной-террористкой и Ростовской областью всего 15 километров.
Атаку уже подтвердил глава Центра противодействия дезинформации Коваленко.
На временно оккупированной территории Луганщины уничтожен склад российских ракет,
– написал он.
Атаки по оккупантам: последние новости
Недавно Силы обороны Украины ударили по заводу "Кремний Эл" в Брянске. Эта атака остановила производство на 6 месяцев.
А в Адыгее под удар попал военный аэродром Майкоп. Были поражены объекты инфраструктуры аэродрома.
Также атаку БпЛА минувшей ночью пережил нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае и химический завод в Тольятти. Известно о ранениях трех человек.