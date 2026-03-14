24 Канал Новости Украины Склад с ракетами взлетел в небо на оккупированной Луганщине: видео невиданных фейерверков
14 марта, 23:51
София Рожик
Основные тезисы
  • На оккупированной Луганщине в городе Должанск уничтожен склад с российскими ракетами к ПВО.
  • Атаку подтвердил глава Центра противодействия дезинформации Коваленко.

На оккупированной Луганщине вечером 14 марта неспокойно. Там в небе виднеются яркие фейерверки после прилетов.

Соответствующие видео публикует Exilenova+.

Что известно об атаке на оккупированную Луганщину?

Взрывы раздаются в оккупированном городе Должанск.

Там в небо взлетел склад с ракетами для ПВО. Детонацию слышно за несколько километров.

Мощная детонация в Должанске:

 

Справочно. Оккупированный Должанск расположен почти на границе с Россией. До границы со страной-террористкой и Ростовской областью всего 15 километров.

Атака на Луганщину:

 

 

Атаку уже подтвердил глава Центра противодействия дезинформации Коваленко.

На временно оккупированной территории Луганщины уничтожен склад российских ракет,
– написал он.

