Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко объяснил 24 Каналу, что параллельно в приазовской части Донецкой области день за днем уничтожаются системы ПВО, что откроет новый коридор для украинских дронов вглубь России.

Что означает расширение географии ударов по югу России?

В течение последней недели Украина активно атакует Краснодарский и частично Ставропольский край – поражены Афипский НПЗ, аэродром в Майкопе и порт Темрюк.

Оперативный штаб Краснодарского края первым подтверждает поражения и указывает, где нашли обломки наших дронов. Широкая география ударов – результат того, что мы уже пробили коридор через оккупированную Запорожскую область. Теперь прорубаем второй – через приазовскую часть Донецкой области,

– сказал Андрющенко.

Параллельно анонсированный россиянами "массированный обстрел" оказался очередной пустой угрозой – ни одна из поставленных целей не была поражена.

Россия заявила о сбитии 85 украинских дронов – преимущественно над Краснодарским краем. Но Россия никогда официально не признает реальных потерь, а целые регионы, в частности оккупированные территории, вообще не попадают в их отчетность.

Теряет ли Россия контроль над черноморскими портами?

Украина продолжает уничтожать российские комплексы ПВО на оккупированных территориях и подтверждает собственные успехи – в отличие от России. ГУР отчитывается об ударе по порту Кавказ, где сожжено судно "Славянин", поражено "Авангард" и уничтожено 2 военных корабля.

Россияне скоро будут браться за байдарки. Неделя системного истощения их ПВО дала результат. Теперь можем поражать нефтяную и газотранспортную инфраструктуру. И главное открытие: не обязательно бить по Новороссийску – достаточно уничтожать узловые станции транспортировки нефти и газа, чтобы получить тот же эффект,

– сказал Андрющенко.

На фоне роста цен на нефть стратегическим приоритетом является лишение России возможности торговать через Черное море. За неделю поражены наливная станция порта Темрюк, Афипский НПЗ и по меньшей мере 2 транспортных узла на Кубани, что раздражает даже некоторых иностранных партнеров, которые хотели бы получать дешевую российскую нефть.

Расширение ударов через Донецкую область откроет доступ не только к черноморским портам, но и к азовским. Аэродромы в Ейске и Приморско-Ахтарске, откуда взлетают "Шахеды", пока недосягаемы, но день за днем в приазовской части Донецкой области успешно уничтожаются системы ПВО.

