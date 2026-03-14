Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко пояснив 24 Каналу, що паралельно у приазовській частині Донецької області день за днем знищуються системи ППО, що відкриє новий коридор для українських дронів вглиб Росії.

Що означає розширення географії ударів по півдню Росії?

Протягом останнього тижня Україна активно атакує Краснодарський і частково Ставропольський край – уражені Афіпський НПЗ, аеродром у Майкопі та порт Темрюк.

Оперативний штаб Краснодарського краю першим підтверджує ураження і вказує, де знайшли уламки наших дронів. Широка географія ударів – результат того, що ми вже пробили коридор через окуповану Запорізьку область. Тепер прорубуємо другий – через приазовську частину Донецької області,

– сказав Андрющенко.

Паралельно анонсований росіянами "масований обстріл" виявився черговою порожньою погрозою – жодна з поставлених цілей не була вражена.

Росія заявила про збиття 85 українських дронів – переважно над Краснодарським краєм. Але Росія ніколи офіційно не визнає реальних втрат, а цілі регіони, зокрема окуповані території, взагалі не потрапляють у їхню звітність.

Чи втрачає Росія контроль над чорноморськими портами?

Україна продовжує знищувати російські комплекси ППО на окупованих територіях і підтверджує власні успіхи – на відміну від Росії. ГУР звітує про удар по порту Кавказ, де спалено судно "Славянин", вражено "Авангард" і знищено 2 військові кораблі.

Росіяни скоро братимуться за байдарки. Тиждень системного виснаження їхньої ППО дав результат. Тепер можемо вражати нафтову і газотранспортну інфраструктуру. І головне відкриття: не обов'язково бити по Новоросійську – достатньо знищувати вузлові станції транспортування нафти та газу, щоб отримати той самий ефект,

– сказав Андрющенко.

На тлі зростання цін на нафту стратегічним пріоритетом є позбавлення Росії можливості торгувати через Чорне море. За тиждень уражені наливна станція порту Темрюк, Афіпський НПЗ і щонайменше 2 транспортних вузли на Кубані, що дратує навіть деяких іноземних партнерів, які хотіли б отримувати дешеву російську нафту.

Розширення ударів через Донецьку область відкриє доступ не лише до чорноморських портів, а й до азовських. Аеродроми в Єйську і Приморсько-Ахтарську, звідки злітають "Шахеди", поки що недосяжні, але день за днем у приазовській частині Донецької області успішно знищуються системи ППО.

