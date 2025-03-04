Украинские дроны ударили по нефтебазе на оккупированной Луганщине

Россия в ночь на 4 марта ощутила на себе несколько мощных атак украинских БпЛА. Под прицелом Сил беспилотных систем была, в частности, и оккупированная Луганщина.

Целью стала местная нефтебаза. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на СБС.

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Нефтебаза обеспечивала топливом армию России

Взрывы этой ночью раздавались в Ровеньках.

Огневое поражение нанесено по базе хранения горюче-смазочных материалов, нефтепродукты с которой поставляются для нужд армии России,

– сообщили в Силах беспилотных систем.

Ровеньки под прицелом украинских беспилотников уже не впервые. Так, в 2024 году там раздавались взрывы и фиксировались пожары после атак в мае и октябре.

Напомним, что в ночь на 4 марта ВСУ также атаковали нефтяную и газовую инфраструктуру в Ростовской и Самарской областях России. А ночью 3 марта беспилотники попали по предприятию "Оргсинтез" в Уфе, на котором изготавливали авиационное и дизельное топливо для военной техники.