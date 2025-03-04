Ціллю стала місцева нафтобаза. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на СБС.

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Нафтобаза забезпечувала паливом армію Росії

Вибухи цієї ночі лунали у Ровеньках.

Вогневе ураження завдано по базі зберігання паливно-мастильних матеріалів, нафтопродукти з якої постачаються для потреб армії Росії,

– повідомили у Силах безпілотних систем.

Ровеньки під прицілом українських безпілотників уже не вперше. Так, у 2024 році там лунали вибухи і фіксувалися пожежі після атак у травні та жовтні.

Нагадаємо, що у ніч на 4 березня ЗСУ також атакували нафтову та газову інфраструктуру в Ростовській та Самарській областях Росії. А вночі 3 березня безпілотники влучили по підприємству "Оргсинтез" в Уфі, на якому виготовляли авіаційне та дизельне паливо для військової техніки.