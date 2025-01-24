СБУ и ССО ударили по Рязанскому НПЗ и ТЭЦ: мощные взрывы в тылу врага

СБУ совместно с ССО ВСУ нанесли удары по одному из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России Рязанскому НПЗ, а также по Рязанской ТЭЦ. В результате атаки загорелись резервуары с горючим, цех по гидроочистке топлива и другие объекты.

Об этом 24 Каналу рассказали источники в СБУ. Беспилотники эффективно "отработали" в ночь на 24 января.

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Резонансный "хлопок" в тылу врага

Рязанский НПЗ является одним из крупнейших в России, способным перерабатывать до 17 миллионов тонн нефти в год. В результате атаки загорелись по меньшей мере три резервуара, а пожар охватил цех с установками гидроочистки дизельного топлива и авиационного керосина. Очевидцы зафиксировали более 50 взрывов, прозвучавших на территории предприятия.

Рязанский НПЗ в огне: смотрите видео

Дроны также посетили рязанскую нефтеперекачивающую станцию и ТЭЦ.

Взрывы в Рязанской области: смотреть видео

СБУ совместно с Силами обороны продолжает вводить действенные "дроны санкции" против предприятий российского ВПК и нефтяного сектора в российском тылу. Работа над ослаблением военных возможностей врага будет продолжаться и в дальнейшем,

– сообщило ведомство.

Это очередной шаг Украины для снижения возможностей России обеспечивать военные нужды.