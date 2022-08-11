В течение 2 – 3 месяцев "небольшая детонация" будет сопровождать склады россии, – Подоляк

Накануне возле Новофедоровки в оккупированном Крыму прогремели мощные взрывы на аэродроме. Там были уничтожены не менее 9 российских самолетов. В Офисе Президента говорят, что такая "небольшая детонация" будет сопровождать склады оккупантов еще в течение 2 – 3 месяцев.

Об этом 24 каналу эксклюзивно рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. Он саркастически отметил, что нужно верить фейковым заявлениям минобороны россии, которое постоянно говорит "правду".

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По его словам, россияне говорят, что уничтожают по 100 украинских самолетов или 25 подлодок где-то в степях за день. При этом они добавляют, что это была "небольшая детонация".

Я думаю, что в течение следующих 2 – 3 месяцев эта "небольшая детонация" будет сопровождать практически все склады российской армии. Поэтому заявления о "небольшой детонации" и "неосторожности обращения россиян" на складах или аэропортах будет только увеличиваться,

– заявил Подоляк.

Советник главы ОП подчеркнул, что россия только сейчас начинает понимать, какого типа войну она получила.