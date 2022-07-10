Каждый день – минимум по одному: в МВД прокомментировали уничтожение вражеских складов с боеприпасами

Почти каждый день на временно оккупированных территориях "взлетают на воздух" склады с боеприпасами врага. Это ВСУ позволяет делать военная техника, которую передали западные партнеры.

Об этом в эфире всеукраинского телемарафона сообщил советник главы МВД Вадим Денисенко. Он подчеркнул, что сейчас главная цель врага – захватить Славянск, однако ВСУ дают отпор.

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Удары по складам замедляют россиян

В последние дни, благодаря технике, которая пришла с Запада, нам удалось фактически ежедневно уничтожать, как минимум, по одному складу с боеприпасами. Это безусловно замедляет россиян,

– отметил Денисенко.

Советник министра внутренних дел добавил, что россияне выбрали теперь тактику, которую продемонстрировали в Лисичанске и Северодонецке. Они концентрируют большое количество техники и живой силы на относительно небольшой территории.

Удары по складам остаются приоритетом

Силы врага буквально "выжигают украинскую землю". Именно благодаря мощному уничтожению складов армии агрессора не дают применить эту тактику.

Наша главная задача – это именно уничтожение складов по всему периметру – там, где они ближе подвозят их к линии фронта,

– сказал советник министра.

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Взрывы на складах оккупантов: коротко

По словам советника главы ОП Алексея Арестовича, 9 июля в Новой Каховке взорвали пункт управления 49 армии. По предварительным данным, уничтожены около 100 врагов, еще 200 получили ранения. Также взорвались средства ПВО и ракеты.

Громкие взрывы раздавались и в Чернобаевке, что возле Херсона. Там долго продолжался пожар и детонировали боеприпасы.

Было жарко и на складах оккупантов в Харцызске. Местами взрывалось так сильно, что в автомобилях включалась сигнализация.

Смотрите в видео, как горят склады врагов: